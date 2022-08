Lyt til artiklen

Du må endelig ikke klikke videre, for du kan hurtigt blive snydt.

De mails, der bliver sendt ud, ser nemlig meget oprigtige ud.

»Efter de endelige beregninger af din sygesikring ''danmark'' har vi fastslået, at du er berettiget til at modtage et tilskud på 3,405.65 kr.,« står der blandt andet i den falske mail.

Lige nu er der en række falske e-mails og telefonopkald i omløb, som ser og lyder meget troværdige, men som kun har til formål at lokke dine personlige oplysninger ud af dig.

Derfor skal du passe på, hvilke links du trykker på, når du åbner din mail. Specielt hvis den kommer fra Sygeforsikring ''danmark'' i øjeblikket.

Her ser du et eksempel på en af de falske mails, der er i omløb. Vis mere Her ser du et eksempel på en af de falske mails, der er i omløb.

Det er et velkendt fænomen, at der bliver udsendt falske mails, men hvordan kan man tjekke, om det er en rigtig eller falsk mail?

Sygeforsikringen ''danmark'' opfordrer på deres egen hjemmeside til, at man holder ekstra øje og tjekker, hvem afsenderen er. De mails, der kommer fra Sygeforsikring ''danmark'' vil altid hedde @forsikringen.dk. i slutningen af mailadressen.

Derudover kan det være en god idé at tjekke de links, der er i mailen. Her kan du eksempelvis holde musen over linket, hvis du bruger en computer, så vil webadressen blive vist til venstre nede i skærmen.

På sikkerdigital.dk kan du få flere gode råd og vejledning til, hvordan du kan begå dig sikkert på internettet.