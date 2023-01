Lyt til artiklen

Restskat er noget, som de fleste gerne vil undgå.

Og en effektiv måde at gøre det på, er ved at udfylde forskudsopgørelsen korrekt.

Men særligt for to grupper er der ekstra god grund til at sikre sig, at der ikke er fejl i forskudsopgørelsen, skriver Finans.

Forskudsopgørelsen er et budget over, hvad man forventer at tjene det kommende år, og hvad man skal betale i skat. Og forskudsopgørelsen skal selvfølgelig ændres, hvis indtægterne ændrer sig markant.

Man skal altid huske at ændre forskudsopgørelsen, når ens indtægter ændres markant.

Og det er netop tilfældet for unge, der erstatter SUen med en lønindkomst, og ældre, der forlader arbejdsmarkedet for at nyde pensionisttilværelsen.

Det oplyser Spar Nord og BDO til Finans. De har kigget på, hvad de værste fælder er, man kan falde i, hvis man bare ignorerer sin selvangivelse.

Og det er altså de to nævnte grupper, der er mest i farezonen.

De kommende pensionist risikerer at gå glip af folkepensionens tillægsbeløb og andre tilskud, mens et stort skattesmæk truer de unge, der netop har sagt farvel til uddannelsesverdenen til fordel for et job.