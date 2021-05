De er små og nok ikke lige til at få øje på.

Men hvis din bil ikke vil starte, lyset ikke virker, eller den lugter besynderligt, kan der være rotter, mus og mår på spil, som har fundet det interessant at bide slanger og ledninger over. Det skriver lokalavisen.dk.

Og det kan koste dig dyrt.

»Vi ser oftest skader på ledninger, og det er et kæmpe problem i dag, hvor alt er elektronisk styret i de moderne biler. En enkelt ledning, der er gnavet over i et motorrum, kan forårsage rigtig mange fejlmeldinger på bilen og gøre den ubrugelig,« siger Yasser Abaiji, der er tekniker ved FDM, til lokalavisen.dk.

En enkelt ledning, der er gnavet over i et motorrum, kan forårsage rigtig mange fejlmeldinger på bilen og gøre den ubrugelig.

Ifølge FDM kan regningen lyde på op til 20.000 kroner, da det kan tage lang tid for autoværkstedet at finde frem til skadedyrsproblemet.

Dog kan du selv gøre noget for at holde de små ubudne gæster væk.

Det gælder nemlig om at fjerne poser, papkasser, mad og affald, som er noget af det, skadedyr kan fornemme på lang afstand.

Der findes ikke officielle opgørelser over, hvor mange rotter og mus, der finder vej til danske biler, men hos Tryg og Topdanmark har de tilsammen omkring 800-900 henvendelser om året.