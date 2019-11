Når du lige er ankommet til lufthavnen, så er det mest logiske for mange, selvom du allerede er tjekket ind, at gå hen og printe boardingkortet ud.

Så er man sikker på at have det fysisk, hvis nu det elektroniske driller. Men det kan vise sig at være en dum idé.

Hvis du vælger at printe dit boardingkort ud, så er du nemlig i høj grad i farezonen for at blive angrebet af en hacker.

Mange tænker måske, at det fysiske boardingkort er langt mere sikkert end det elektroniske, men det er ikke tilfældet. Vejen ind til din såkaldte ‘frequent flyer-konto’ er utrolig nem.

Fordi hackerne har ikke brug for meget mere end et navn, bookingnummer og dit frequent flyer-nummer, og alle de tre ting er på dit boardingkort.

Og når de først inde på din fly-konto, så kan de misbruge alle de informationer, som du har stående der.

Heriblandt de loyalitetspoint, du har opbygget gennem årene til at få billigere billetter.

»Når du ser på cyberkriminalitet er rejseindustrien nu den næstmest udsatte industri efter den finansielle. Meget af det skyldes, at de onde mennesker er ved at finde ud af værdien af loyalitetspoint,« siger Caleb Barlow, der er præsident i CynergisTek, et firma inden for cybersikkerhed til Forbes.

Hackerne kan nemlig sælge de optjente point videre på det sorte marked til en god pris.

Caleb Barlow siger samtidig, at udover det er nemt at komme ind på din konto, så er der også andre fordele for hackerne ved at bruge de metoder.

Han påpeger, at du næppe tjekker din fly-konto lige så ofte, som du tjekker din bankkonto, og så er det svært at spore, hvis dine point først er blevet rykket.

»Du burde se dit frequent flyer-nummer som et kreditkort eller din konto.«

Vil du fremover printe du boardingkort ud?

»Ville du bare være ligeglad og smide et stykke papir væk med dit kreditkortnummer og dit navn på det? Selvføgelig ikke,« siger han.

Det dummeste, man kan gøre med sit boardingkort, er dog ikke bare at smide det væk. Så er der nemlig kun én, som kan finde det.

Det dummeste er, at tage et billede af boardingkortet og så smide det på de sociale medier, forklarer Charles Henderson, der arbejder for IBM Security. Så er det til rådighed for alle.

»Jeg ville uden tvivl anbefale at bruge det mobile boardingkort på flyselskabets app. Papir-boardingkort er bare usikre. Der er en grund til, at vi fjernede kreditkortnumre fra kvitteringer,« siger Charles Henderson.