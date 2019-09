Det er efterhånden kendt, at man skal passe på med at klikke løs på links i mails og sms'er, men hvad nu, hvis en af dine Facebook-venner sender et link?

Svindlere er i langt højere grad begyndt at benytte de sociale medier til at sprede links til fub-hjemmesider og konkurrencer, der lokker oplysninger ud af dig.

Det har fået appen 'Mit Digitale Selvforsvar' til at udsende en advarsel om, at man skal passe på med at klikke på links fra din Facebook-ven.

Svindlerne forsøger naturligvis at lokke oplysninger ud af dig, men hvis du trykker på linket, er du faktisk allerede fanget.

Her er et eksempel på en besked, der bliver sendt rundt på de sociale medier. Trykker du først på linket, vil du også selv sende beskeden videre. Foto: Mit Digitale Selvforsvar

De benytter nemlig såkaldte orme, der er små computerprogrammer, som minder om en computer-virus. Trykker du på linket, er du dermed ramt af ormen.

Det betyder, at du nu også er afsender på beskeden og sender den videre til dine egne Facebook-venner.

'Mit Digitale Selvforsvar', som Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden står bag, anbefaler derfor, at man sletter beskeden med det samme og derefter oplyser sin Facebook-ven om, at de er blevet ramt af en orm.

'Hvis du kommer til at klikke på linket er det vigtigt, at du skifter adgangskode til Facebook, samt advarer dine Facebook-venner om ikke at trykke på den besked, der er blevet sendt fra din profil,' skriver de.