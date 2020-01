Jeg vil løbe tre gange om ugen. Gå i fitness mindst to. Ikke røre alkohol og sukker hele januar og spise masser af grøntsager. Hver dag.

Ja, fortsæt selv listen over ønsker for din sundhed det kommende år.

Mon ikke mange af os hoppede ind i det nye år med et nytårsforsæt eller to om at komme i bedre form? Træne mere eller bare leve sundere?

Hvis du er en af de mange, er der god grund til at være særlig standhaftig søndag den 19. januar.

Ifølge statistikken er det nemlig netop denne dato, hvor flest opgiver deres nytårsforsæt.

Det skriver løbemagasinet Runner's World.

Magasinet har set på tal fra sportsappen Strava, som minder meget om den dansk-udviklede app Endomondo.

Millioner af løbere bruger Strava til at måle og registrere deres cykel- eller løbetur, og hvert år er der et boom i brugere i januar.

Mange opgiver deres nytårsforsæt 19. januar, viser statistikken. (Arkivfoto) Foto: Claus Bjørn Larsen Vis mere Mange opgiver deres nytårsforsæt 19. januar, viser statistikken. (Arkivfoto) Foto: Claus Bjørn Larsen

De seneste år har appen oplevet en stigende aktivitet i begyndelsen af januar, men når vi rammer 19. januar, går det den modsatte vej.

»Millioner af os rundt omkring i verden tager hul på året med høj motivation og de bedste intentioner om enten at komme i form eller øge vores aktivitetsniveau.«

Det siger direktøren for Strava i Storbritannien, Gareth Mills, til magasinet og tilføjer:

»Men vi ved også, at det at bevare motivationen er det ældste og største problem, når det gælder vores helbred og at komme i form.«

Men hvorfor ende et reelt ønske om en bedre og sundere livsstil med at blive et tal i en kedelig statistik? Heldigvis kan du nemlig selv gøre meget, for at det lykkes dig at holde dine fortsæt.

Tallene viser nemlig også, at de motionister, der satte mål for deres motion i januar, var mere tilbøjelige til at holde ved.

Runner's World kommer med en række gode råd til, hvordan du holder fast i de gode, sundere vaner.

For mange vil det for eksempel være en hjælp at træne sammen med andre og måske melde sig ind i en klub. Det er også en god idé at variere træningen: Løb den ene dag. Tag en cykeltur eller en tur i fitness den anden.