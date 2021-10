»Vi informerer om, at den sidste afvikling af din faktura for september er blevet betalt to gange. Vi inviterer dig til at anmode om refusion.«

Sådan står det skrevet i en e-mail, der i øjeblikket florerer rundt, og som til forveksling ligner noget fra eludbyderen Ørsted.

Problemet er bare, at det slet ikke er Ørsted, der står bag, og derfor er det vigtigt, at man ikke tager e-mailen for gode vare. Det advarer Mit Digitale Selvforsvar om, som er en app, der er udviklet af Forbrugerrådet Tænk.

I mailen står der, at man angiveligt skulle have betalt sin opgørelse fra september 2021 ad to omgange, og derfor er der indsat et link, hvorigennem man kan få refunderet sine penge indenfor 12 timer.

Men her er det vigtigt, at man ikke reagerer og klikker på linket. Også selvom det kan virke helt oprigtigt. Det fortæller Ulla Malling, som er projektchef hos Forbrugerrådet Tænk.

»Det er et efterhånden kendt fænomen, hvor, de der står bag (svindlerne, red.), taler ind i en bekymring hos folk,« fortæller hun.

Sådan ser fup-mailen fra 'Ørsted' ud. Foto: Skærmbillede fra Mit Digitale Selvforsvar/Forbrugerrådet Tænk Vis mere Sådan ser fup-mailen fra 'Ørsted' ud. Foto: Skærmbillede fra Mit Digitale Selvforsvar/Forbrugerrådet Tænk

Bekymringen viser sig ved, at svindlerne opfordrer modtageren til at handle hurtigt, såfremt de vil have deres penge igen. Men her gælder det om at være varsom, inden man fortager sig noget.

»Ofte sker der ikke noget, hvis man kun har klikket på linket. Men hvis man derimod er kommet til at udfylde en formular med kortoplysninger, er det meget vigtigt, at man spærrer sit kort eller kontakter sin bank hurtigst muligt,«

B.T. har været i kontakt med Ørsted, som er bekendt med problemet, og de gør, hvad de kan for at stoppe angrebet. Ifølge deres kommunikationschef er det nemlig ikke første gang, at sådan en fup-mail er i omløb.

Hvis du er i tvivl, om du har modtaget en fup-mail, opfordrer Forbrugerrådet Tænk og Ørsted desuden til, at man altid tager kontakt til selskabet.

»Brug altid fem minutter ekstra på at dobbelttjekke, om mailen mon er oprigtig. Kig særligt på afsenderen, og kontakt dem, du tror, er afsenderen, hvis du alligevel er i tvivl,« fortæller Ulla Malling til B.T.