Det er efterår og et oplagt tidspunkt at rydde op i haven, på loftet og i kælderen.

For mange husejere betyder det en tur til genbrugspladsen med en fyldt trailer.

Men for ofte er traileren så fyldt - eller så dårligt lastet -at dele af godset bliver tabt på vejen.

»Alt for mange bilister oplever tabt affald på vejene,« siger Jeppe Gudmandsen, pressemedarbejder i Rådet for Sikker Trafik.

Trailer med løs jord. Bunken burde være tildækket med en pressening inden turen. Foto: Rådet for Sikker Trafik Vis mere Trailer med løs jord. Bunken burde være tildækket med en pressening inden turen. Foto: Rådet for Sikker Trafik

En rundspørge, som rådet har gennemført, viser, at 75 pct. af alle bilister har set tabt gods på landevejene.

Mange er for dårlige til at spænde affaldet fast, når de kører med trailer.

Det betyder, at bilisterne ofte møder både tabt haveaffald, affaldssække, cykler eller møbler på vejene.

Værst ser det ud på landevejene, hvor 75 pct. har set tabt affald.

Trailer med korrekt fastspændt affald. Foto: Rådet for Sikker Trafik Vis mere Trailer med korrekt fastspændt affald. Foto: Rådet for Sikker Trafik

På gader i byerne har 69 pct. oplevet det, mens det på motorvejene er 65 pct., der svarer, at de har set affald på kørebanen.

Det skaber farlige situationer i trafikken, advarer Rådet for Sikker Trafik.

»Har man som bilist en gang prøvet, at der flyver noget af en forankørende trailer, så ved man, at det kan være en både skræmmende og farlig oplevelse,« siger Jeppe Gudmandsen.

Der er derfor god grund til, at sørge for at spænde sække med haveaffald eller gamle møbler godt fast, selvom man måske kun skal ganske få kilometer til genbrugspladsen,

Syv råd når du kører med trailer Spænd løse genstande fast eller læg en presenning over læsset.

Sørg for, at lasten er sikret og vægten er fordelt jævnt. For meget vægt bag i traileren, kan det få den til at slingre.

Tjek at anhængeren er koblet korrekt til bilen, at evt. sikkerhedswire er fastgjort, og at lygter og blinklys virker.

Lad anhængeren hvile på bilens krog med ca. 50 kg eller ca. 5 pct. af totalvægten. Du kan tjekke, hvor meget den lastede anhænger trykker på krogen, ved at stille næsehjulet op på en badevægt.

Kør aldrig med mere vægt end både bil og anhænger er indregistreret til. Kilde Rådet for Sikker Trafik