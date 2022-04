Der er i forvejen en god bunke parkeringsregler, man skal forholde sig til, før man trækker håndbremsen og stiger ud af sin bil.

Og nu kommer der endnu en.

Fra 1. maj vil det nemlig koste 510 kroner, hvis man parkerer i en såkaldt skillerabat inden for bygrænserne.

Det skriver bilejernes organisation FDM på sin hjemmeside onsdag.

»Det har længe som udgangspunkt været forbudt at standse eller parkere helt eller delvist på fortov i byerne. Det forbud gælder fra og med 1. maj også i skillerabatten,« siger Dennis Lange, der er chefkonsulent i FDM.

En skillerabat er karakteriseret ved, at den adskiller to forskellige færdselsarter. Det kan være en kørebane med biler, der er adskilt fra en cykelsti eller et fortov.

»Som altid er den sikreste løsning at holde i vejbanens kant, men man skal naturligvis stadig være opmærksom på ting som skilte og vejkryds, så man er sikker på at overholde alle de andre regler om standsning og parkering, der evt. måtte gælde, der hvor man ønsker at standse eller parkere sin bil,« lyder det fra Dennis Lange.

Reglen gælder kun inden for bygrænser. Det vil sige, at så snart man krydser bygrænsen på vej ud af byen, vil det fortsat være lovligt, hvis man delvist parkerer i en rabat.