Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiet advarer BMW-ejere i Aarhus-området efter flere mærkværdige indbrud.

Sådan lyder det fra Østjyllands Politi.

Politiet har modtaget flere anmeldelser fra indehavere af BMW'ere om, at de har fået stjålet rattet i deres bil.

Ifølge politiet går tyvene målrettet efter rattene.

Den første anmeldelse tikkede ind hos Østjyllands Politi klokken 05:24 onsdag morgen fra en bilejer, hvis bil stod med en knust venstre siderude og et manglende rat.

Kort tid efter rullede den anden anmeldelse klokken 07:54, hvor en anden bilejer også havde fundet bilen med en knust venstre siderude.

Dog var ejeren beredt, da personen tidligere have været ude for 'rattyveri', så denne gang lykkedes det ikke for gerningsmændene at stjæle rattet, da der sad en særlig lås.

Men 12 minutter efter var den gal igen.

Klokken 08:06 på Silkeborgvej i Aarhus C blev endnu en bilejer overrasket med en knust venstre siderude og – et manglende rat.

Serie(rat)tyvene var dog ikke helt færdige med deres hamstring af rat.

Politiet opdagede hurtigt, at en bimmer på Silkeborgvej også manglede et rat.

Østjyllands Politi oplyser, at de efterforsker sagerne nærmere.