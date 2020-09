En partner i et af landets største og mest velansete advokatfirmaer er blevet fyret, fordi han gennem de seneste år flere gange har krænket kvindelige kolleger seksuelt.

Det skriver Berlingske.

Advokatfirmaet Bruun & Hjejle har blandt andet været med til at undersøge Dansk Banks sag om hvidvask.

Men firmaet har også haft en alvorlig sag om sexisme, hvor en mandlig partner ved flere fester gramsede på især yngre ansatte, når der var fest.

Siden tv-værten Sofie Linde under året Zulu Comedy Galla afslørede, hvordan hun som blot 18-årig i Danmarks Radio blev forsøgt truet til oral sex af en ældre mandlig kollega, er det væltet frem med eksempler på sexisme i mediebranchen og på Christiansborg.

Men noget tyder på, at det ikke kun er journalister og politikere, der har oplevet grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen.

Berlingske skriver mandag, at advokatfirmaet Bruun & Hjejle tidligere på året fyrede en mandlig partner, fordi han gentagne gange havde krænket indtil flere kvinder seksuelt.

Allerede tilbage i 2017 var der problemer med den pågældende partner, som under en sommerfest befamlede to kvinder.

Dengang fik partneren forbud mod at deltage i kommende sociale arrangementer, men det fortsatte han tilsyneladende med alligevel.

»Da den samme partner i 2020 opførte sig krænkende til et socialt arrangement, greb vi straks ind, og vi afbrød samarbejdet med partneren. Når vi ser tilbage på det i dag, kunne vi ønske, at vi havde ophævet samarbejdet tidligere,« siger Bruun & Hjejles managing partner, Karsten Kristoffersen, til avisen.

Til dette års nytårsfest forgreb den pågældende sig nemlig på intet mindre end syv forskellige kvinder - både i baren og på dansegulvet.

Få dage efter klagede flere af kvinderne over mandens opførsel til firmaets HR-afdeling, og det resulterede i en fyreseddel.

Ved samme fest opførte en anden medarbejder sig i øvrigt også så grelt, at vedkommende blev fyret.

Karsten Kristoffersen understreger, at advokatfirmaet har en nultolerance-politik overfor seksuel chikane, og håbet er derfor, at de to sager sender et signal til medarbejderne om, at den slags ikke bliver accepteret – uanset hvem, der er gerningsmanden.