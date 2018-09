Fire partier dannede regeringskoalition i Grønland 4. maj efter valget i slutningen af april. Men nu har Partii Naleraq meddelt, at partiet trækker sig. Her er de nyvalgte grønlandske politikere med blandt andre landsstyreformand Kim Kielsen (Siumut) og Hans Enoksen, formanden for Partii Naleraq, i spidsen. Christian Klindt Sølbeck/arkiv/Ritzau Scanpix