»Aflivningerne skal stoppes øjeblikkeligt.«

Det er meldingen fra Nye Borgerliges formand Pernille Vermund, efter hun har set en video, hvor Fødevarestyrelsens arbejdere på brutal vis mislykkedes med at slå mange mink ihjel, der blev klemt og kvast under aflivningen i en kasse.

På videoen ser man, at kassens ene side ikke er blevet lukket ordentligt. Flere mink forsøger ihærdigt at kæmpe sig vej ud, mens arbejderne på voldsom vis prøver at få dem tilbage i kassen.

Det resulterer i, at flere mink bliver kvast og klemt mod kassens side. Nederst i bunken ligger en død mink, der har mistet hovedet.

»Det er en skændsel over for dyrene og en hån mod de minkavlere, der tvinges til at se på, mens deres dyr mishandles,« siger Nye Borgerliges formand Pernille Vermund om video med aflivningen af mink, hun har delt på Facebook søndag aften.

Pernille Vermund vil nu tage sagen op med fødevareminister Mogens Jensen (S).

»Det er fødevareministerens ansvar, og det ansvar skal han ikke have lov at løbe fra. Det vi er vidne til, er dyrplageri ud over enhver beskrivelse. Det er simpelthen ikke en måde, vi behandler dyr på i Danmark,« siger hun.

Pernille Vermund mener, at arbejdsmetoden både er skændsel mod minkene og hån mod minkavlerne.

Synes du, at aflivningen af mink skal forbydes?

Helt konkret er videoen optaget af Flemming Bach Olesen, der arbejder på en minkfarm i Nordjylland.

»Det hører ingen steder hjemme. Det er simpelthen så synd, og det er ikke værdigt. Det er jo ikke minkenes skyld, at de skal dø, men når det nu ikke kan være anderledes, så skal det gøres ordentligt,« siger han til B.T.

Ifølge Fødevarestyrelsens veterinærchef, Flemming Kure Marker, er der sket en fejl, og han anerkender, at videoen er ubehagelig at se.

»Det er da nogle meget ubehagelige billeder, som viser en aflivning, der er gået galt. Tilsyneladende fordi aflivningskassen ikke har været lukket ordentligt Det ser ud som om, at de ansatte kæmper med at få den under kontrol, og at det er forgæves. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det er smerteligt at se sin besætning blive aflivet. Særligt hvis det ikke er efter bogen og sker korrekt,« siger han.