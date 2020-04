Støttepartier presser på, men Mattias Tesfaye afviser at hente uledsagede børn hjem fra flygtningelejre.

Danmark skal ligesom en række andre europæiske lande hente uledsagede flygtningebørn fra de overfyldte lejre i Grækenland.

Sådan lyder et opråb fra regeringens støttepartier, SF, De Radikale og Enhedslisten. Det skriver Politiken torsdag.

I SF, der ellers på lange stræk deler udlændingepolitik med den socialdemokratiske regering, kritiserer EU-ordfører Halime Oguz, at Danmark har afvist at deltage i det frivillige evakueringsinitiativ, som EU-Kommissionen koordinerer.

Ti EU-lande og Schweiz har bekendtgjort, at de vil behandle 1600 asylansøgninger for uledsagede flygtningebørn og særligt sårbare familier.

Luxembourg og Tyskland har den seneste uge hentet de første 62 flygtningebørn.

Danmark bør tage imod 20, mener SF.

- Jeg synes ikke, det er fair, at vi bare skal overlade alt ansvar til Grækenland, og slet ikke i denne coronatid, siger SF's Halime Oguz, der frygter coronaudbrud i lejrene.

SF bakkes op af både Enhedslisten og De Radikale, der dog ikke vil sætte et konkret tal på, hvor mange børn Danmark skal hjælpe.

Hverken SFs udspil eller De Radikales brev får dog udlændingeminister Mattias Tesfaye til at skifte mening.

- Jo mere jeg tænker over det, jo mere overbevist bliver jeg om, at det er et skridt i den forkerte retning, hvis vi begynder at omfordele folk internt i Europa, siger Mattias Tesfaye til Politiken.

Han forklarer, at regeringen hellere vil hjælpe i nærområderne og tage imod kvoteflygtninge, der opholder sig i Tyrkiet, og som ikke har brugt menneskesmuglere.

