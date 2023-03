Lyt til artiklen

Det ser nu ud til at det stort anlagte – og omdiskuterede – motorvejsprojekt Ring 5 vest for København endegyldigt er på vej i graven.

»Det her er et forsøg på at lægge pres på regeringen,« som den konservative politiker Mette Abildgaard siger.

For ifølge TV 2 Kosmopol har hendes parti sammen med Radikale Venstre, SF, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten nu fremsat et beslutningsforslag om at droppe den såkaldte Ring 5.

Her fremgår det, at partierne plæderer for at ophæve den såkaldte arealreservation, der tidligere er blevet indført i det område, hvor den 60 kilometer lange strækning eller skulle forbinde Køge og Helsingør.

Og da Venstre for knap et år siden kom med følgende udmelding, ser der reelt ud til at være et flertal for at skrotte Ring 5:

»Den længe ventede undersøgelse af Ring 5-korridoren er nu offentliggjort. Venstre har derfor gjort sin stilling op og stiller nu forslag om at ophæve arealreservationen i hele Ring 5-korridoren.«

Siden 1970erne har planerne om den nye motorring omkring København rumsteret, uden at projektet er blevet til virkelighed.

Men de pågældende arealer har været reserveret til projektet siden dengang.

Nu ønsker Mette Abildgaard og co. at sætte arealerne fri til ejerne, så de igen kan disponere over dem.

Så sent som i april sidste år var der også flertal i Folketinget for at droppe planerne, men siden kom valget, inden der skete noget videre.