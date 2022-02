Det har i mange år været en fast, indarbejdet praksis i alle landets kommuner, at lederen af et politisk udvalg tituleres som ‘udvalgsformand’.

Men det er en forældet, patriarkalsk og kønsdiskriminerende betegnelse.

Det mener Venstre og SF i Hvidovre. De har derfor fremsat et forslag, der skal rokke ved tituleringerne i Hvidovre Kommune.

»Det er uacceptabelt for forslagsstillerne, at man fortsat holder fast i historisk betingede betegnelser, som refererer til et samfundssystem, som vi for længst har taget et solidt opgør med.«

»Derfor skal titlerne fremover være forkvinde, hvis der er tale om en kvinde, forperson, hvis der er tale om person, som har valgt at være kønsneutral, og formand, hvis der er tale om en mand,« står der i motivationen for forslaget fra SF og Venstre.

Tirsdag aften holder kommunalbestyrelsen i Hvidovre møde, og her skal politikerne blandt andet tage stilling forslaget om, at lederne af kommunens fagudvalg, udvalg og råd fremover tituleres efter deres køn.

»Udvalgs- og gruppeformandsbetegnelsen er kønsdiskriminerende og viderefører en tradition, som vi på ingen måder vil identificere os med,« lyder det fra forslagsstillerne, der tilsammen har fire af de i alt 21 pladser i kommunalbestyrelsen og består af én Venstre-kvinde, to kvindelige SF'ere og deres mandlige partifælle.

»Vi kvinder vil ikke længere tituleres udvalgsformand eller gruppeformand, men udvalgsforkvinde eller gruppeforkvinde.«

For så vidt angår ønsket om også at få indført den kønsneutrale betegnelse ‘forperson’ fremhæver partierne, at der også er en minoritetsgruppe, der hverken vil kalde sig kvinde eller mand, og at de derfor også skal have mulighed for at vise deres kønsneutrale identitet via en titulering som forperson.

Her ses de fire politikere, der har fremsat forslaget. Øverst fra venstre ses Charlotte Munch (V), og øverst til højre er ses SF’s Sara Benxon efterfulgt af partifællerne Marie Louise Peschardt Jørgensen og Bent Roldgaard. Fotos: Hvidovre Kommune Vis mere Her ses de fire politikere, der har fremsat forslaget. Øverst fra venstre ses Charlotte Munch (V), og øverst til højre er ses SF’s Sara Benxon efterfulgt af partifællerne Marie Louise Peschardt Jørgensen og Bent Roldgaard. Fotos: Hvidovre Kommune

»Det er vigtigt for forslagsstillerne, at der fokuseres på det væsentlige, nemlig det forhold, at der er respekt om denne gruppes identitetsvalg, og det er ligeledes vores holdning, at vi lever i et tolerant samfund, hvor det ikke er noget problem, at personer tituleres i overensstemmelse med deres kønsvalg,« lyder det.

Hvis forslaget vedtages, skal kommunalbestyrelsen pålægge alle forvaltninger at benytte betegnelsen »forkvinde«, »formand« eller »forperson«. Det indebærer blandt andet, at titlerne ændres på alle officielle dokumenter fremadrettet.

»Kommunalbestyrelsen i Hvidovre skal være et inkluderende fællesskab, hvor alle skal føle sig velkomne og kunne se sig selv i deres position. Vi skal som kommune være et godt eksempel, der afspejler den tid, vi lever i,« lyder det fra de to partier.