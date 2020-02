En sag på Lyngby Handelsgymnasium, hvor en elev har fået en advarsel af ledelsen for at skrive en klumme, har vakt forargelse inde på Christiansborgs gange.

Flere partier er ude med skarp kritik af gymnasiet, og Liberal Alliance kalder nu børne- og undervisningsministeren i samråd om ytringsfrihed på ungdomsuddannelser.

Det sker efter, at B.T. kunne fortælle, hvordan 18-årige Katrine Fischer fra Lyngby Handelsgymnasium fik en kraftig advarsel og en sanktion af gymnasiets rektor efter at have udtalt sig kritisk om sine medstuderende.

Det skete i et interview med B.T. og i en klumme i Berlingske.

Liberal Alliances uddannelsesordfører Henrik Dahl mener, at sagen danner grobund for en vigtig og principiel diskussion om, hvorvidt studerende må kritisere deres uddannelsesinstitution.

»Det er bekymrende, hvis gymnasiers ledelse skrider hårdt ind imod studerende, der kritiserer forhold på uddannelsen. Vi kan jo stille os selv det hypotetiske spørgsmål, om sanktionen havde været lige så hård, hvis den studerende i stedet havde anført, at den dårlige kvalitet skyldtes, at gymnasiet fik for få penge,« siger han i en pressemeddelelse.

Samme hårde kritik kommer fra De Konservative.

»Sagen er under al kritik. Rektor er gået langt over stregen. Han fratager simpelthen en elev muligheden for at ytre sig om det uddannelsessted, hun går på,« siger uddannelsesordfører Katarina Ammitzbøl (K), der frygter, at sagen på Lyngby Handelsgymnasium ikke er et enkeltstående tilfælde.

Lyngby Handelsgymnasium oplyste i en afgørelse, som 18-årige Katrine Fischer har modtaget, at skolen behandler hendes udtalelser i medierne som en 'mobbesag'.

Specifikt drejer det sig om et afsnit, hvor Katrine Fischer beskriver en situation i et gruppearbejde, hvor en elev, ifølge Katrine Fischer, ikke bar sin del af arbejdsbyrden.

Katrine Fischer fik en advarsel fra sin skole kritiske udtalelser om sine medstuderende. Foto: Nikolai Linares/BYRD Vis mere Katrine Fischer fik en advarsel fra sin skole kritiske udtalelser om sine medstuderende. Foto: Nikolai Linares/BYRD

Afsnittet er blevet kritiseret af skolen for at hænge den pågældende elev ud på mobbende og krænkende vis.

Men det retfærdiggør ikke rektors hårde håndtering af sagen, mener De Konservative.

»Hun løfter en helt reel debat om, at hun gerne vil have bedre rammer for læring, og det skal hun ikke straffes for. Vi skal også have plads til de dygtige elever i vores uddannelsessystem,« siger Katarina Ammitzbøl.

Også Socialdemokratiet mener, at ytringsfriheden må komme før gymnasiets imagepleje.

»På offentlige institutioner - og særligt på uddannelsesinstitutioner - må vi beskytte ytringsfriheden. Det er slet ikke i orden, at man lukker ned for kritik fra en elev på den måde,« siger undervisningsordfører, Kasper Sand Kjær (S).

Børne- og undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil vil i samrådet blive bedt om at redegøre for vilkårene for ungdomsuddannelsernes ytringsfrihed for studerende, der udtaler sig om uddannelsespolitik.