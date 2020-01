Den danske regering ejer 40 procent af PostNord, mens den svenske regering ejer majoriteten med 60 procent.

Men den fordeling kan snart være fortid.

Flere partier undersøger nemlig muligheden for at skille de to ad, så PostNord atter bliver fuldkomment dansk, skriver Finans.

»Tiden er løbet fra det overstatslige samarbejde. Den post, der er i Danmark, må vi håndtere internt i Danmark,« siger postordfører Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti til mediet.

Ifølge Finans viser et notat fra Transportministeriet, at det senest i marts skal undersøges, hvilke økonomiske og personalemæssige konsekvenser det vil have at udskille den danske del af PostNord.

Foruden Dansk Folkeparti fortæller både De Radikale, Venstre og De Konservative også til Finans, at de ikke er afvisende over for tanken om en PostNord-skilsmisse.

I december kom det frem, at Folketinget i fortrolighed var blevet bedt om at bevilge mere end 100 millioner kroner til en midlertidig redningsplan til PostNord i Danmark.

For to år siden fik PostNord i Danmark en større milliardindsprøjtning for at få det til at løbe rundt.