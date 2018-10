Forholdene for udenlandske lastbilchauffører er under al kritik, mener transportordfører Karsten Hønge fra SF.

Padborg. Der er behov for at sikre bedre forhold i transportbranchen, så firmaer ikke kan ansætte udenlandske lastbilchauffører under dårlige arbejdsforhold.

Det mener SF og Socialdemokratiet. De har kaldt transportminister Ole Birk Olesen (LA) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i samråd.

Indkaldelsen kommer, efter at en lejr med filippinske chauffører i Padborg tirsdag er blevet ryddet.

- Det er noget forbandet svineri at lade mennesker leve og arbejde under så kummerlige forhold, siger Karsten Hønge, der er transport- og beskæftigelsesordfører for SF, i en skriftlig kommentar.

- Kyniske arbejdsgivere går efter hurtig profit og har skåret en kattelem ind til EU. Den skal sømmes til, siger han.

Ifølge fagforeningen 3F har chaufførerne boet og arbejdet under kritisable forhold hos firmaet Kurt Beier Transport.

Dansk Folkeparti har som følge af sagen stillet en række spørgsmål til regeringen.

Udlændingeordfører Martin Henriksen vil blandt andet have svar på, om der er behov for at stramme adgangen til udenlandsk arbejdskraft.

De seneste år har der været en kraftig stigning i Europa i antallet af chauffører fra ikke EU-lande. Sidste år var tallet 108.332. De kommer blandt andet fra Filippinerne.

Brancheforeningen DTL-Danske Vognmænd mener, at sagen understreger et behov for nye regler.

- I min optik er det fuldstændig bizart, at der bliver hentet personer fra den anden side af kloden til at være chauffører i EU, siger direktør Erik Østergaard.

- Det handler kun om at presse lønninger, og det gør det umuligt at konkurrere med for danske vognmænd med danske lønninger, siger han.

I EU bliver der i øjeblikket forhandlet en pakke, der skal stramme reglerne på området.

