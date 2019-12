De Radikale, Enhedslisten og DF affejer forslag om et fælles grundforløb. SF vil ikke skyde det helt ned.

Elever skal klædes bedre på til at vælge ungdomsuddannelse, men det skal ikke være via et fælles seks måneders grundforløb.

Det mener De Radikale og Enhedslisten, der dermed afviser et forslag fra Kommunernes Landsforening om, at der skal være en fælles indgang til ungdomsuddannelserne, hvor de unge både kan prøve boglige og praktisk fag.

Partierne peger i stedet på, at der skal være bedre vejledning i folkeskolen.

- Problemet er, at de unge bliver klædt for dårligt på i folkeskolen til at vælge. Så det er i folkeskolen, at man skal møde en lang bredere palette af fag og praksisfaglige fag, siger De Radikales undervisningsordfører, Anne Sophie Callesen.

Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, fejer også idéen om grundforløb af bordet.

- Jeg tror, at mange af dem, som vælger erhvervsskolevejen, gør vi ikke en tjeneste ved at have et fælles grundforløb.

- Jeg tror, at det er bedre, at vi orienterer undervisningen i folkeskolens udskolingsklasser, så vi laver noget brobygning og kigger på fagene, så de i højere grad inspirerer unge til at søge en erhvervsuddannelse, siger han.

KL peger på, at der mangler elever på erhvervsskolerne, og det fælles grundforløb skal få flere til at vælge den vej. Det problem anerkender politikerne, men et fælles grundforløb er ikke nødvendigvis løsningen på det.

- Ja, der mangler unge på erhvervsuddannelserne, men det er ikke nødvendigvis, fordi der er for mange, der går i gymnasiet, siger Anne Sophie Callesen.

SF's erhvervsuddannelsesordfører, Astrid Carøe, vil ikke skyde forslaget helt ned, men hun har flere forbehold.

- Vi skal være sikre på, at det kan få flere elever til at vælge erhvervsuddannelserne. Det er ikke helt tydeligt.

- Der er også noget i forhold til fagligheden, at man skal være sikker på, at eleverne kan komme igennem det, de skal. Der er jo grundforløb allerede på ungdomsuddannelserne. Og så synes jeg, at det egentlig bør være noget, som man bør kunne i folkeskolen, siger hun.

Også i Dansk Folkeparti lyder det, at kommunerne må gøre mere for at klæde eleverne på i folkeskolen.

- Det er glimrende at klæde eleverne på, men det burde kunne foregå i de ti år, man går i grundskolen, siger uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl.

KL's forslag kommer sammen med en række andre forslag, der skal styrke ungdomsuddannelserne. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) siger, at det er "befriende", at KL stiller forslaget.

- Dermed ikke sagt, at jeg er enig i alle hjørner af udspillet. Men det er befriende rigtigt at turde sætte sig op i helikopteren og kigge ud over vores uddannelser, siger ministeren til Politiken.

/ritzau/