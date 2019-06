I en ny valgvideo fra Venstres Ungdom møder vi den muslimske kvinde Amira, der til dagligt bærer tørklæde. Der er bare ét problem.

Amira hedder i virkeligheden Klara-Maria Rønnebro, hun er ikke muslim og bærer ikke tørklæde.

B.T. har talt med samfundsdebattør Tarek Hussein om den omdiskuterede video, der er delt på Facebook.

»Det er meget symptomatisk for den måde, islamdebatten er på i dag. Man taler om muslimer - aldrig med dem,« siger han.

Faktisk blev Tarek Hussein glad, da han første gang trykkede 'play' på videoen. Endelig havde man inddraget en muslimsk kvinde i den politiske debat.

»Vi har den seneste tid kun oplevet stramninger fra Venstres side - og lagt øre til konstante kommentarer om vores primitive kultur og religion,« siger han.

Dog varede glæden ikke ved, da det gik op for ham, at der var tale om en skuespiller.

»Jeg tror ikke, det havde taget lang tid at finde en case. Måske ville vedkommende have forbehold for partiet, men jeg kender mange kvinder, der tager del i debatten og gerne vil deltage i den type videoer,« siger Tarek Hussein.

Spurgte kun i omgangskreds

Ifølge landsformand i Venstres Ungdom, Jakob Sabroe, var det ikke muligt for dem at finde en muslimsk kvinde, der ønskede at medvirke.

»Vi har nok haft en 5-10 stykker oppe at vende, som ikke ønskede at deltage,« siger landsformanden til B.T.

Han fortæller, at mange af dem sagde nej, da de var bange for, om det ville have negative konsekvenser for dem.

Alle var nogle, som gruppen fandt i deres omgangskreds.

»Det siger meget om hans og VU's omgangskreds, hvis de er ude af stand til at finde en stærk, veluddannet kvinde med tørklæde i deres omgangskreds - det vrimler ellers med dem derude,« lyder det fra Tarek Hussein.

Desuden mener debattøren, at der er en ærgerlig symbolik i videoen.

»Jeg synes, slutningen bakker dobbelttydigheden op. Hun tager tørklædet af, og ordene 'vil du frihed?' står skrevet hen over billedet,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Hvorfor kunne hun ikke beholde tørklædet på?«

Det er et billede af den religiøse beklædning, som debattøren ikke genkender.

Forsøg på at provokere

Spørger man Venstres Ungdom, så var slutningen faktisk meget gennemtænkt.

»Vi ville vise med slutningen, at det er op til kvinden selv, om hun vil bære tørklæde eller ej,« siger landsformand Jakob Sabroe.

Han fortæller, at formålet med videoen var at gøre det tydeligt, at man i Venstres Ungdom hilser muslimer velkommen, hvis de ønsker at deltage i og tilpasse sig samfundet.

Desuden fortæller Jakob Sabroe, at det er med vilje, at videoen kan tolkes på forskellige måder.

»Der er både folk som Tarek Hussein, der kan blive provokeret af den, men så er der også dem, der bliver provokeret af, at man går med tørklæde,« fortæller han.

Formålet var altså også at skabe en debat blandt to modstridende synspunkter.

Urealistisk muslim

Til sidst spørger B.T. landsformanden i Venstres Ungdom, om man har overvejet, at det er meget urealistisk, at en kvinde, der bærer tørklæde, vil tage den af i en offentlig video.

Ifølge Tarek Hussein vil 99,9 procent af muslimske kvinder med tørklæde ikke tage det af i en offentlig video. Det er noget, man gør i private omgivelser.

»Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Jeg har da også en muslimsk ven, der drikker øl. Så det ved jeg ikke om er rigtigt,« svarer landsformanden.