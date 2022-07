Lyt til artiklen

Hanfluerne i din stue får sværere og sværere ved at holde sig fra de døde hunfluer.

For en særlig svamp kan nemlig 'forhekse' han-stuefluer til at begå nekrofili mod døde hunfluer.

Jo længere tid hunflue-kadaverne har ligget og rådnet, jo større bliver tiltrækningen.

Sådan lyder konklusionen i et nyt studie ledet af forskere fra Københavns Universitet og Sverige Landbrugsuniversitet i Alnarp. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Universitet.

Den specielle flueskimmelsvamp, der tænder op under hanflues libido, lever af at inficere almindelige stuefluer med dødelige svampesporer.

Svampen overlever ved først at inficere hunfluen med sine sporer. Efter seks dage vil hunnen være ædt op indefra, og når hunnen så er død, vil den begynde at udløse nogle duftstoffer kaldet sesquiterpener.

Og det er netop disse duftstoffer, der virker forheksende, fortæller Henrik H. De Fine Licht, der er lektor på Institut for Miljø og Plantevidenskab på Københavns Universitet.

»Stofferne virker som forheksende feromoner på hanfluerne, der får en voldsom trang til at parre sig med de stive hunflue-kadavere,« siger han i pressemeddelelsen.

Ligesom en kønssygdom vil svampens sporer først blive overført til hanfluerne, når de har parret sig med de døde hunner.

En bevidst strategi for svampens overlevelse, der kun kan beskrives som fascinerende, mener Henrik H. De Fine Licht.

»Den er en sand mester i manipulation, og det er ret fascinerende,« fortæller han.

Samtidig viser forskningen også, at hunfluerne bliver mere tiltrækkende som tiden går. Forskerne fandt frem til at 73 procent af de hanfluer, der var sammen med hunflue-kadavere, der var døde af svampeinfektionerne mellem 25 og 30 timer tidligere.

Forklaringen på dette er, at svampesporerne har haft længere tid til at danne sig og sprede duftstoffer.

Men hvad kan man så bruge denne viden til?

Der er faktisk en rigtig god forklaring på, hvorfor det giver god mening at undersøge, hvad der tiltrækker de uhygiejniske insekter i vores hjem.

»Det er muligt, at vi kan bruge de duftstoffer, som svampen bruger til at tiltrække raske hanner som biologisk bekæmpelse og lokke fluerne hen til en fluefælde i stedet for et dødt fluelig,« slutter Henrik H. De Fine Licht.