Selskabet ParkPark, der udbyder en parkeringsapp, betaler nu penge tilbage til de kunder, der uretmæssigt har fået opkrævet penge.

Det sker efter forhandling med Forbrugerombudsmanden.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse mandag.

»Vi har vurderet, at ParkPark uretmæssigt har hævet penge på kundernes konti uden deres samtykke. De kunder, der endnu ikke har fået deres penge tilbage, har derfor krav på at få pengene retur,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at ParkPark i juli indførte et nyt forudbetalingssystem, der betød, at kunderne fik trukket 300 kroner fra deres bankkonti – uden at have givet samtykke til det.

Pengene kunne herefter bruges til at betale for parkering via appen.

Tidligere skulle kunderne først overføre penge til ParkPark, når de skulle betale for en parkering.

I maj havde ParkPark varslet sine kunder om, at man ville indføre det nye forudbetalingssystem, men 'efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne selskabet ikke gennemføre en sådan ændring uden kundernes samtykke', lyder det.

Samtidig vurderede Forbrugerombudsmanden, at der var tale om 'uautoriserede betalingstransaktioner efter betalingsloven', fordi ParkPark havde hævet beløbet på kundernes konti, uden at kunderne havde givet samtykke til det.

»Selv om en virksomhed tidligere har fået oplyst en kundes betalingsoplysninger, så betyder det ikke, at virksomheden kan ændre i aftalen og bruge betalingsoplysningerne til at hæve penge fra kundens konto. Det kræver et klart og aktivt samtykke fra kunden,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.