Vi parkerer på parkeringspladsen klokken 14:26. Fem minutter senere kommer den første p-vagt og tjekker vores p-skive. Så går der yderligere otte minutter, så kommer der en anden og tjekker skiven.

Ingen gevinst den her gang. Men det går nok. For ifølge BIG Shopping i Herlevs Facebook-side, så får p-vagterne på parkeringspladsen udstedt rigeligt med bøder.

BIG Shopping i Herlevs Facebook-side er proppet med opslag fra folk, der brokker sig og klager over, at de har modtaget en bøde på deres parkeringsplads.

En bruger skriver:

»Jeg oplevede at skulle handle i BIG shopping Herlev. Klokken var 19.47, og der var få biler. Desværre fik jeg sat p-skiven en time forkert. Jeg valgte ikke at handle, da der var for mange personer i køen, og går derefter tilbage til bilen. Jeg havde nu fået en p-bøde, selvom jeg var væk under 3 minutter.«

»Jeg forlægger det for p-vagten, som nægter. Men vagterne overholder ikke de tre minutters observationstid og er særdeles aggressive. Jeg har lovet mig selv og sagt til min familie at vi ikke skal handle der mere, når det er den attitude, man møder.«

Dette er blot et af mange lignende opslag fra besøgende i BIG i Herlev.

Men det er ikke kun på Facebook at folk brokker sig.

Tilbage på parkeringspladsen mandag eftermiddag, taler B.T. med flere, der føler sig overvåget af p-vagterne på parkeringspladsen.

»Jeg har ikke selv prøvet at få en bøde. Men jeg synes, at det er lidt stressende at parkere her, fordi man har på fornemmelsen, at p-vagterne næsten står på lur for at se, om man nu har fået sat p-skiven på det rigtige. Skulle man have glemt det, så ved man, der sidder en bøde til en på 700 kroner. Man føler sig overvåget, og jeg føler bestemt, at p-vagterne er mere aggressive her til at udstede bøder, end andre steder jeg kommer,« siger Camilla Frie.

En anden der har haft en dårlig oplevelse på parkeringspladsen, er Niels Randrup.

Han fortæller, at han parkerede og brugte fem minutter inde i Nike-shoppen. Da han kom tilbage til bilen, lå der en p-bøde i forruden.

»Jeg tror faktisk, at de nærmest sidder og overvåger. Jeg har set rigtig mange p-vagter, der løber rundt herude, man føler simpelthen bare, at de er ude efter en. De er vildere herude end andre steder,« siger Niels Randrup.

En af brugerne på Facebook har lagt et opslag op fra en, der angiveligt tidligere har været p-vagt på parkeringspladsen foran BIG. Et opslag som nu er blevet slettet på Trustpilot.

»Jeg har gået på BIG som p-vagt. Jeg stoppede efter 1 år, da jeg ikke ville være med til at omgås reglerne og pålægge ulovlige kontrolgebyr. I aftale grundlaget med ejerkredsen står, at parkanter skal have mindst 3 minutters observation, det sker ikke! Et kontrolgebyr udskrives på få sekunder og er dermed ulovlige. Især i december måned er der fest på BIG. Der kan skrives flere 100 kontrolgebyr om dagen. Normalt går der kun to vagter, men i december sættes 4 - 5 vagter på.«

»Proceduren er sådan, at når pladsen forneden er tjekket, og der er udskrevet, så går man på taget, tjekker, ryger en smøg og står og gemmer sig lidt 15 - 20 minutter, så er der sket en naturlig udskiftning nede på pladsen, og vagterne går ned igen, og sådan fortsætter det.

Ifølge Capital Investment, der administrerer ejendommen, så handler det om at følge retningslinjerne.

»Problemet er, at der er mangel på p-pladser. Det giver ingen bøder, hvis folk overholder de anvisninger, der er derude. Penge fra p-bøderne går udelukkende til Apcoa Parking. Mit indtryk er, at observationstiden bliver overholdt, men hvis den ikke gør, så ligger ansvaret hos Apcoa, og der er ikke meget, vi kan gøre ved overtrædelser. Har vi ikke de her retningslinjer, så bliver der ragnarok derude og mangel på parkeringspladser,« siger Jesper Damborg, der er administrerende direktør i Capital Investment.

B.T. har forelagt Apcoa Parking kritikken, og i et skriftligt svar skriver Apcoa Parking.

»Vi kan oplyse, at parkeringspladsen kontrolleres ud fra de retningslinjer som er aftalt med pladsejeren. Parkeringsvagternes instruks er derfor, som på andre parkeringspladser som kontrolleres af os, at kontrollen naturligvis udføres ud fra de skiltede regler og vilkår. Et kontrolgebyr vil således kun blive pålagt i de tilfælde, hvor køretøjet befinder sig på parkeringspladsen i strid med opslået skiltning.«