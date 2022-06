Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sløret er netop blevet løftet for en omfattende trafikplan i København.

Mere end 70 procent af de eksisterende p-pladser i Københavns Indre By skal skrottes.

Det lægger kommunens teknik- og miljøforvaltning op til i den såkaldte byrums- og trafikplan, som Enhedslistens teknik- og miljøborgmester, Line Barfod, står i spidsen for.

»Det vigtigste værktøj til at begrænse biler er at nedlægge parkeringspladser, og det vil give bedre plads til cykler, gående og et godt byliv i Middelalderbyen,« siger Line Barfod i en pressemeddelelse.

Middelalderbyen er den del af Indre By, der ligger mellem Gothersgade, Nørre Voldgade, Rådhuspladsen og kanalgaderne ved Christiansborg.

Forvaltningen vil helt præcis nedlægge 750 af områdets 1.050 eksisterende p-pladser i gaderne for blandt andet at etablere cirka 1.000 nye cykelparkeringspladser i området.

Sidste sommer blev der i området gennemført en række byrumsforsøg, som skulle teste effekterne af at nedlægge parkeringspladser, opsætte bænke og træer og give fodgængere forrang på flere gader.

Forsøgene blev godt modtaget, men flere beboere har givet udtryk for bekymring over nedlæggelsen af p-pladser.

Synes du, det lyder som en god plan?

Der er også bekymring over, at de nye byrum bliver så attraktive at være i, så det skaber mere larm og støj fra nattelivet.

»Jeg er ikke så urolig for parkeringsmulighederne, for vi har sikret, at man kan parkere med sin beboerlicens i private p-huse tæt på,« siger Line Barfod og fortsætter:

»Med hensyn til nattelivet, så er det noget, vi allerede har stort fokus på, og vi samarbejder med politiet og Kultur- og Fritidsforvaltningen om at sikre en by i balance. Middelalderbyen skal være en levende by, hvor det både er rart at være, at gå på arbejde – og at bo.«

Handicapparkering, ambassadeparkering og læssepladser vil ikke blive berørt og indgår heller ikke i de førnævnte cirka 1.050 offentlige parkeringspladser i gadeplan.

Teknik- og Miljøudvalget skal på et kommende møde tage stilling til, om byrums- og trafikplanen skal sendes i offentlig høring.

Gennemførelse af byrums- og trafikplanens forslag til projekter og tiltag i Middelalderbyen afhænger af, at Borgerrepræsentationen afsætter finansiering i kommende budgetforlig.