Forestil dig, at du efter et regnskyl skal iføre dig gummistøvler for at nå frem med tørre fødder til din bil, der holder på en grusbelagt parkeringsplads.

Og forestil dig så, at du betaler tæt på 900 kroner måneden for at få lov at parkere din bil der.

Det lyder måske bizart, men er ikke desto mindre realiteten for beboerne i bebyggelsen Gislegård på Amager.

Da de for omkring to år siden flyttede ind i nybyggeriet, blev de lovet, at de kunne parkere deres bil i en parkeringskælder under deres lejligheder.

Og parkeringskælderen findes da også.

Men nu – to år senere – har den stadig til gode at opleve følelsen af bildæk og duften er benzin.

Med andre ord: Parkeringskælderen har stået fuldkommen tom siden foråret 2022, hvor de første beboere flyttede ind.

Og det er blot ét ud af talrige problemer med nybyggeriet, fortæller flere beboere til B.T.

Beboerne har eksempelvis også døjet med gentagne oversvømmelser i kælderen og defekte ventilationsanlæg, der ikke bliver udbedret.

»Generelt har det bare været ret skandaløst, hvordan man kan tage så mange penge for noget nybyggeri, hvor der er så mange fejl, og hvor man så bare lader det hele sejle,« siger Sarah Mentzler til B.T.

Sarah Mentzler er bestemt ikke imponeret over de forhold, hun som beboer i GIslegård er blevet mødt af Vis mere Sarah Mentzler er bestemt ikke imponeret over de forhold, hun som beboer i GIslegård er blevet mødt af

Årsagen til den tomme parkeringskælder skal findes i den udsigt, som Sarah Mentzler har, når hun trækker gardinerne fra og kigger ud af sit vindue.

Dér stirrer hun nemlig direkte ind i det skandaløse byggeri Njals Tårn, der har stået urørt og ufærdigt i flere år, efter det kom frem, at betonsøjlerne ikke levede op til standarderne.

Bach Gruppen, der er bygherre på både Njals Tårn og Gislegård, kan nemlig ikke færdiggøre adgangen til Gislegårds parkeringskælder, fordi »adgangen går under Byggefelt G - Njals Tårn«.

Det oplyser Martin Rasmussen, der er juridisk direktør hos Bach Gruppen.

Men det er en både ubrugelig og enormt frustrerende besked at få, fortæller beboeren Thomas Bager til B.T..

Han er selv bilejer og var tilfreds med udsigten til at kunne parkere sin bil i en parkeringskælder, da han for snart to år siden skrev under på sin lejekontrakt.

Det har han dog måttet skyde en hvid pind efter.

»Det er mildest talt frustrerende at bo i et nybyggeri, men ikke kunne parkere i en ellers helt tom parkeringskælder. I stedet har vi fået tilbudt en parkering ved en byggeplads til 874 kroner om måneden. Det er jo fuldstændig vanvittigt,« siger han og fortsætter:

»Og vi kan ikke få en parkeringslicens gennem kommunen, fordi vi bor i et nybyggeri og har en parkeringskælder. Man kan næsten kun grine af det.«

Sådan her har parkeringskælderen under bebyggelsen Gislegård set ud i to år. Helt tom. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sådan her har parkeringskælderen under bebyggelsen Gislegård set ud i to år. Helt tom. Foto: Bax Lindhardt

Thomas Bager har dog været tvunget til at vælge den bedste af de dårlige løsninger, og det er at betale knap 900 kroner for parkeringspladsen ved byggepladsen.

»Alternativet er jo at parkere halvanden kilometer væk på en af de få gratis parkeringspladser, hvis de overhovedet findes,« siger han.

Men hvis det så bare var den eneste hovedpine som Gislegård-beboer.

Thomas Bager og naboerne har dog også kæmpet med vand i kælderen og ganske ustabile ventilationssystemer, der i år har været defekte nærmest hver dag.

»Vi har tre ventilationsudtag i vores lejlighed. De stod af omkring nytår og har ikke virket siden,« siger Thomas og fortsætter:

»Det betyder, at jeg hver morgen skal gå rundt og tørre kondens af i vindueskarmene. Det er jo uholdbart, at det ikke bliver fikset, og vi er megafrustrerede.«

B.T. har desuden talt med en række andre naboer, der ikke ønsker at stå frem med navn i artiklen, men som også udtrykker deres store frustration over de forskellige problemer, man som Gislegård-beboer har måttet kæmpe med de seneste år.

Fælles for dem alle er også, at de kritiserer udlejeren DEAS for ikke at tage deres henvendelser seriøst, når det kommer til problemerne med ventilation.

I et skriftligt svar skriver DEAS i den forbindelse til B.T.:

»Desværre er vi ikke lykkes med at kommunikere tilstrækkeligt til ejendommens lejere, at der er en løsning på vej, og at ventilationsfiltrene bliver skiftet primo april. Derfor er det helt forståeligt, at ejendommens lejere står tilbage med oplevelsen af, at problemet ikke tages alvorligt. Det har vi derfor straks rettet op på, og vi har ved samme anledning gennemgået interne procedurer, så vi fremadrettet undgår situationen som denne.«