Med stor tiltro til et parkeringsfirma afleverede Kristian Bo Hansen sin bil samt sine bilnøgler, inden han skulle med sin familie på sommerferie. Men under hans ferie kunne han se, at hans bil blev brugt.

Den 17. juli tog Kristian Bo Hansen og hans familie på ferie til Dubai i en uge.

Dagen forinden havde han investeret i en spritny Audi A3 Sportback, som skulle afleveres ved en lufthavns-parkeringsplads den dag, de skulle til Dubai.

Det viste sig dog hurtigt, at firmaet ikke var tilknyttet selve lufthavnen, men var et privatejet firma, der havde kontor én kilometer fra Københavns Lufthavn.

Kristian og hans familie kørte derfor til Skøjtevej, hvor firmaet Flypark-Express holder til, betalte 600 kroner, afleverede bil samt bilnøgler og blev kørt ud til lufthavnen af firmaet selv.

»Fordi jeg lige har købt bilen, er jeg sådan lidt nervøs, fordi man gerne vil passe på den, så jeg har sådan en Audi-app, hvor jeg kan se, hvor den er,« fortæller Kristian til B.T.

Dagen inden, Kristian og hans familie skulle hjem fra Dubai, kiggede han tilfældigvis på appen. Og der kunne han se, at noget ikke var, som det skulle være.

»Jeg kunne se, at den havde kørt fire gange, og at den havde kørt i alt 40 kilometer,« siger Kristian.



Han kunne ligeledes se, at bilen var blevet kørt 16 kilometer væk til Avedøre Holme. Nogle dage efter blev den kørt 17 kilometer ud til Amager Strandpark, herefter ud til den Blå Planet, hvor den sidste tur var tilbage til firmaets holdeplads.

»Jeg ringede til dem og spurgte, hvad der skete, og hvorfor de havde kørt i min bil. Og der sagde de til mig, at den altså max havde kørt fem til otte kilometer,« siger Kristian, som efterfølgende blev stiktosset.

Chefen lovede derfor Kristian, at det ville få konsekvenser for de ansatte, der havde ansvar for bilen. Men én ting er, at hans helt nye bil havde kørt 40 kilometer. Dem, der havde brugt den, havde også kørt for hurtigt.

»Inde på appen kunne jeg se, at vedkommende også havde overskredet fartgrænsen. Jeg kunne også se, at der var 'høje accelerationer'.«

Her kan man se, hvor beskidt Kristians bil var, da han fik den tilbage. Foto: Privat

Da Kristian kom hjem fra Dubai den 24. juli og fik sin bil tilbage, var det også visuelt tydeligt, at den var blevet brugt.

»Den var møgbeskidt. Og den var kun én dag gammel. Jeg var fuldstændig tosset. Det var også bare et kæmpe tillidsbrud. 40 kilometer er godt nok meget – så kunne jeg lige så godt have fået nogle til at køre mig i lufthavnen,« siger Kristian.

Chefen i firmaet beklagede da også meget over for ham og lovede ham en gratis rengøring. Men den rengøring har Kristian aldrig set skyggen af. Dog fik han refunderet pengene, som parkeringen havde kostet, men det synes Kristian stadig ikke er godt nok.

»Selvfølgelig synes jeg, de skal dække udgifter til vask og benzin med tanke på, at bilen var én dag gammel. Så har de reelt kørt min bil ned i værdi.«

Her kan man se, at der tydeligvis har været nogle inden i bilen med beskidte sko på. Foto: Privat

Adam Hussein, ejer af Flypark-Express, fortæller til B.T., at det, der er sket med Kristians bil, er normal procedure. Og at det også er noget, Flypark-Express oplyser til sine kunder.

»Bilerne bliver kørt ud på et anlæg, alt efter hvor der er plads. Kristians bil er blevet kørt til Avedøre Holme-anlægget og rykket videre, da der nok er kommet pladsmangel,« siger Adam Hussein til B.T. og fortsætter:

»På Skøjtevej har vi kun 15 pladser. Og vi har flere hundrede biler om dagen. Det betyder, at Skøjtevej er en form for drop-off-plads – ligesom foran et hotel,« siger Adam Hussein.

Intet af dette fremgår dog af Flypark-Express' hjemmeside, ligesom Kristian fortæller til B.T., at han ikke havde fået at vide, at hans bil ville blive parkeret forskellige steder, da han afleverede den.

Adam Hussein er dog enig i, at 40 kilometer lyder af meget, og er også uforstående over for, hvorfor bilen har været ved Den Blå Planet. Der er nemlig ikke nogen holdeplads.

»Hvis nogen har kørt rundt i den, er det uden min viden, og så har det selvfølgelig konsekvenser for medarbejderne.«

Og hvorfor bilen blev afleveret støvet og beskidt, kan Adam Hussein også godt forklare. Bilerne holder nemlig parkeret på en byggeplads.

»Hvis du besøger vores anlæg, kan du se, at alle vores biler er meget beskidte. Og hvis de er meget beskidte, så gør vi dem også rene. Det er der så ikke blevet gjort ved hans bil,« siger Adam Hussein.

»Jeg har ikke anet, at manden ville have, jeg skulle gøre hans bil ren,« siger Adam Hussein, som fortæller, at det derfor 'kan ske', at ens bil bliver påvirket af støv, hvis man benytter sig af Flypark-Express.