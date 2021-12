Hvis du er en af dem, der fik tildelt en parkeringsbøde under snestormen i forrige uge, så er der muligvis godt nyt.

I hvert fald hvis man spørger FDM, der er bilejernes organisation.

Dennis Lange, chefkonsulent i FDM og repræsentant for FDM hos Parkeringsklagenævnet, vurderer nemlig, at nogle af bøderne kan være udstedt under urimelige forhold, hvorfor bilejerne – muligvis – kan slippe for afgiften.

»Det kommer dog helt an på den konkrete vurdering.«

P-bøden, Mads Ejstrup så, som blev udstedt. Foto: Privatfoto Vis mere P-bøden, Mads Ejstrup så, som blev udstedt. Foto: Privatfoto

»Men min vurdering er, at nogle af bøderne kan være udstedt urimeligt under de omstændigheder, der var. Og så kan bøden bortfalde.«

Grundet det voldsomme snevejr blev adskillige bilister fanget i snestormen og havde mere end svært ved at komme nogen steder. Politiet frarådede sågar al kørsel, hvilket fik flere bilister til at stille deres biler.

Dagen efter var parkeringsselskabet Q-park så ude og udstede bøder til en række borgere.

Hvis en bøde bliver erklæret urimelig, kan det tilsidesættes inden for aftaleloven, lyder det fra Dennis Lange.

Han mener videre, at det kan vurderes som urimeligt at udstede en bøde, hvis en bilist har stillet bilen frem for at lede efter en parkeringsplads, når nu politiet frarådede al kørsel.

»Det er heller ikke sikkert, man har haft mulighed for at flytte bilen. Er bøden så rimelig? Det er jeg ikke sikker på.«

»Selvfølgelig kan man ikke efterlade en bil i dagevis og slippe for en bøde. Men når det er et par timer, så virker det ikke rimeligt.«

B.T. omtalte parkeringsbøderne onsdag og talte i den forbindelse med Mads Ejstrup, der overværede en Q-park-medarbejder i færd med at udstede en bøde:

»Jeg synes, det er vanvittigt. Mens hele trafikken i Nordjylland bløder – folk sover i IKEA, der holder en bus på en bro, og der generelt er fuldstændig kaotiske forhold på vejene – så ser et privatfirma muligheden for at høste guld.«

»Vi er i 2021, hvor hovedoverskriften har været samfundssind, og når politiet samtidig fraråder al unødvendig kørsel, så bliver jeg dybt forarget over det her,« sagde Mads Ejstrup blandt andet.

Også Forbrugerrådet Tænk melder sig enige med FDN, lyder det fra Forbrugerrådet Tænks repræsentant i Parkeringsklagenævnet, Vibeke Myrtue Jensen, til DR Nyheder.

Helt generelt undrer det Dennis Lange, at bøderne i det hele taget blev udstedt:

»Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt. At når politiet fraråder kørsel – og det så lige er dagen efter, man er på gaden og skrive bøder. Jeg synes, det virker mærkeligt.«

B.T. har talt med Alex Rasmussen, der er administrerende direktør i Q-park, og forelagt ham udtalelserne.

»Jeg må sige, at det, som FDM og Tænk siger, er helt i tråd med, hvad vi har sagt. Hvis bilister synes, de ikke har haft en reel mulighed for at bringe en ulovlig parkering til ophøre, så skal man indgive en skriftlig indsigelse.«

Synes du, det er i orden, at Q-park har udstedt p-pøder efter det voldsomme snevejr?

»Det gælder også pålagte afgifter i særlige situationer såsom vejrforhold. Og så behandler vi sagerne individuelt.«

FDM kalder det bemærkelsesværdigt, at I overhovedet har udstedt bøderne under de særlige forhold. Hvad siger du til det?

»Vores vagter går på arbejde som alle andre. De har prøvet at foretage en vurdering af de konkrete parkeringer, og om det har været rimeligt eller ikke rimeligt at skrive en afgift.«

»Vi ved også, at p-vagter er gået forbi biler, hvor det ikke har været rimeligt at skrive en bøde. Men vi er parate til at se på bøderne og de forhold, der gør sig gældende. Om den skal annulleres.«

Alex Rasmussen tilføjer, at flere borgere har indgivet en skriftlig indsigelse efter snestormen i Aalborg. Hvor mange det drejer sig om, kan han dog ikke sige.