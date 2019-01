Det lyder næsten for godt til at være sandt, når ‘Paradis Is Køge’ skriver, de søger en ny medarbejder, der vil slappe af i en stol foran butikken og spise en masse is.

Men den er ikke desto mindre god nok.

Det fortæller ejeren af biksen, Ronny Salomonsson, der slog jobbet op på butikkens Facebook-side søndag.

»I stedet for at unge mennesker forbinder et job med at skulle knokle, så er der en enkelt, der er heldig at få et job, hvor man skal hygge sig og nyde det gode vejr og spise en masse is,« fortæller Ronny Salomonsson, da B.T. fanger ham på telefonen mandag morgen.

»Det er også for at lave noget lidt anderledes. Jeg vil gerne tilgodese en, der skal have et sjovt og anderledes sommerjob,« siger han.

Men hvorfor har du brug for at ansætte og lønne en, der bare skal sidde og spise is?

»Der er mange mennesker, der spørger, hvad der er i isdisken, og så har man mulighed for at få et praj derude fra en, der selv har smagt det.«

Kan man selv få lov at få smagsprøver som kunde?

»Ja, man kan få lov at smage alle de varianter, vi har.«

Hvordan udvælger du, hvem der skal have jobbet?

»Det bliver simpelthen ren lodtrækning. Jeg har ikke set, hvor kreative folk har været med ansøgninger, så udgangspunktet er, at der bliver trukket lod blandt alle.«

Har du tænkt på, om det kommer til at skabe en form for uligevægt og måske endda dårlig stemning internt blandt dine medarbejdere, når nogen skal stå bag disken og knokle, mens der er en, der skal ligge i en stol i solen og spise is?

»Jeg tror, at de også ville kunne se, at det bare er et anderledes job. Og dem, der er på arbejde i forvejen, de vælger nærmest selv, hvornår de vil arbejde. De bliver ikke sat på et utal af vagter.«

Man skal være mellem 16 og 99 år for at kunne komme i betragtning til jobbet.

Det består i at møde op to gange om ugen i maj måned foran Paradis Is i Køge, sætte sig i en stol og spise en masse is.

Og ansøgningsfristen er 10. februar.