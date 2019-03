Der var mere end almindeligt lang tid fra fredag aften til mandag morgen for et par fra Københavns Kommune.

»Det var helt angstprovokerende at gå rundt med vinderbeviset helt til om mandagen, hvor vi kunne komme i banken.«

Sådan lyder det fra manden, der sammen med sin kone for nogle uger siden blev de heldige vindere af 3.762.933 skattefri kroner på en andenpræmie i Eurojackpot.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Vi gemte den (vinderbeviset, red.) forskellige steder i huset i løbet af weekenden, for det føles jo som om, at alle kan se på en, at man pludselig er blevet millionær. Man bliver helt paranoid,« forklarer manden videre.

Det var konen i parret, der er i 40'erne og gerne vil være anonyme, som havde købt vinderkuponen, og som den fredag aften sad og tjekkede tallene.

»Min kone elsker spændingen ved at spille, hvor jeg nok har tænkt, at man aldrig vandt noget og bare spildte sine penge. Så da hun kom ind med rystende hænder og fik fremstammet et eller andet med nogle millioner, så fattede jeg ingenting. Det gør jeg nok stadig ikke, selvom pengene nu er gået ind på kontoen,« fortæller den heldige vinder.

Parret sov nærmest ikke fra fredag til lørdag i vinderweekenden, og det første, de gjorde lørdag morgen, var at gå hen og præmiesøge kuponen.

Men vinderbeviset kunne de altså først gå hen til banken med om mandagen.

Til Danske Spil fortæller de heldige vindere, at nogle af pengene allerede er blevet brugt til at betale gælden i deres hus ud og til en rejse til Asien for hele familien.

Derudover vil de give nogle af pengene til deres forældre og søskende.

Førstepræmiepuljen er på fredag oppe på 329 millioner kroner.