Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et ældre ægtepar kan måske ikke fejre deres kærlighedsfest.

Den opsparing, de havde oprettet til deres diamantbryllup, er nu blevet tømt, efter parret ikke har modtaget deres varmecheck.

»Det er rigtig ærgerligt, for vi havde glædet os til at holde en fest for vores familie. Måske vi kan finde en løsning, hvor folk kommer med mad i stedet for gaver,« siger Ib Frank Petersen fra Vemmelev til B.T.

Ib Frank Petersen og hans kone har ellers sparet på hver en femøre.

»Vi har skruet ned for varmen og taget ekstra trøjer på. Vi kigger igennem alle tilbudsaviser, inden vi handler. Vi kan ikke kravle ret meget længere ned nu,« siger han.

Han og hans kone måtte under coronapandemien flytte fra hus og hjem. De lejer i dag et lille rækkehus.

Ib Frank Petersen blev nemlig ramt af flere sygdomme, og derfor måtte parret lukke deres forretning, hvor de tegnede og designede køkkener.

Derfor glædede det dem, som elforbrugere og med en negativ formue, da de fik nyheden om den kommende varmecheck.

Mange danskere har ikke fået en varmecheck, selvom de mener, at de er berettiget til den. Foto: Foto: Ib Frank Petersen Vis mere Mange danskere har ikke fået en varmecheck, selvom de mener, at de er berettiget til den. Foto: Foto: Ib Frank Petersen

Men den fik de aldrig.

De havde ikke brugt over 1500 kWh.

»Det er fuldstændig til hest, at man bliver straffet for at spare. Sådan kan man ikke behandle mennesker,« siger Ib Frank Petersen.

Klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, indførte med regeringen og en række støttepartier varmechecken med formålet, at pengene skulle ‘hjælpe danskere, der har været hårdt ramt af høje energipriser.’

Ib Frank Petersen og hans kones varmeregninger er steget til over det dobbelte. De søger derfor i ansøgningsrunden, der kommer i 2023.

»Vi bliver nødt til at forsøge. Vi kan ikke bare give op,« siger han.