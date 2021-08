Sidste søndag tog noget af en drejning for et par i 50’erne fra København.

For det var ellers en ganske almindelig søndag for parret, da de fik en opringning, der nok vil ændre deres liv. En opringning til en værdi af otte millioner kroner.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Jeg fandt først ud af det, da I ringede, og så skyndte jeg mig jo ind og tjekke, at det ikke var fis,« forklarer den anonyme vinder til Danske Spil, der spiller Lotto automatisk via sit Plus-abonnement.

Men det var langt fra fis – den var god nok. Parret havde nemlig vundet førstepræmien i Lotto.

»Vi blev sindssygt overvældede, især fordi vi netop har købt hus og var forberedte på at skulle sidde lidt strammere i det. Så gevinsten faldt på et super godt sted,« forklarer den heldige vinder.

Blot tre dage inden det københavnske par ramte jackpot, havde manden joket med, at det formentlig var netop det, der skulle til, hvis de skulle have råd til at sætte huset i stand.

»Der er jo en masse ting på det her hus, som vi godt kunne tænke os at lave, så der sagde jeg til min kæreste, at så skulle vi vist vinde i Lotto,« fortæller den glade mand.

Og der bliver også nogle penge i overskud, når den sidste klat maling er smurt på huset i København.

»Udover huset så skal pengene bruges på en elbil og så selvfølgelig lidt dyrere ferier og lidt luksus i hverdagen, som man ikke normalt har råd til. Og så kunne det da være rart, hvis også der blev råd til et nyt ur,« griner den glade vinder.

Vinderparret har fortalt den store nyhed til forældre og de nærmeste venner, men ønsker at være anonyme.

Der var to vindere af sidste lørdags førstepræmie i Lotto. Den anden halvdel af de 16 millioner kroner gik til en mand fra Vesthimmerlands Kommune i Nordjylland.