En lørdag i august holdt et tandlægepar fra Roskilde en stor fest. Dels for at fejre, at de begge fyldte 40 år. Dels for at fejre et veloverstået brystkræftforløb.

Festen skulle senere trække overskrifter i medier i hele landet, da den blev omtalt af Sundhedsstyrelsen som et 'supersprederevent' og som et eksempel på, hvorfor vi skal være så varsomme med privatfester.

Af samme grund er det efter grundige overvejelser at parret, Kasper og Armita Afshari Boel Thomsen, står frem i Politiken og fortæller deres historie i et længere interview.

Parret beskriver, hvordan de havde taget alle tænkelige forholdsregler og havde fulgt alle myndighedernes anbefalinger, inden den store fest.

Alligevel modtog Armita Afshari Boel Thomsen en ildevarslende sms fra en af gæsterne mandagen efter festen.

Manden havde symptomer og var blevet testet for coronavirus. Senere på dagen fik Armita Afshari Boel Thomsen en besked mere. Manden var testet positiv.

»Hele min verden faldt sammen. Det var det, der ikke måtte ske,« siger hun til Politiken.

Alle gæsterne gik i selvisolation og blev testet. 30 fik et positivt testsvar efter at have deltaget i selve festen og 15 af deres ægtefæller testede positive efterfølgende.

Både Armita og Kasper Afshari Boel Thomsen har haft milde forløb af coronavirussen, og det samme gælder størstedelen af de smittede gæster, skriver Politiken.

Siden har Sundhedsstyrelsen omtalt festen som et eksempel på, hvor hurtigt smitten kan ske til private arrangementer.

Også i Ishøj har en stor fest med flere hundrede deltagere i det pakistanske miljø været skyld i en stor smittespredning, har Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp (S), udtalt til Politiken.