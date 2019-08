Hos Inger og Michael Dissing i Oure på Sydfyn står der to shelters på deres grund. Dem vil parret nu have fjernet, fordi de er godt trætte af de overnattende gæster.

I den her sæson har de haft besøg af over 300, som har sovet i de to sheltere, men det har været alt andet end naturturister.

»Vi troede og håbede på, at der ville komme kajakfolk, vandrere, spejdere og cyklende til shelterne,« siger Michael Dissing til B.T.

Men i stedet ankommer størstedelen af gæsterne til shelterne i biler, hvor flere af dem kører direkte ned til shelterne i stedet for at parkere på en parkeringsplads 150 meter fra shelterne, ifølge Fyns Amts Avis, der skrev historien i første omgang.

Og det er altså her, det bliver problematisk.

For når det er vådt, bliver græsset foran de små, primitive træhuse brudt op, og parret har fået klager over trafikken på grusvejen fra dem, der lejer sommerhusene tæt på de to sheltere.

»Problemet er, at når man vil bruge vores grønne område til en primitiv overnatning i naturen, så skal folk ikke komme oppakket med alt fra madrasser, webergrill og boogietrailer på deres firehjulstrækkere.«

Fordi grunden ligger idyllisk blandt frugttræer og lige ud til Elsehoved strand, havde parret tænkt, det var et perfekt sted for folk, der gerne vil sejle kajak og være på primitiv ferie.

Men realiterne er altså ofte noget andet, så parret har længe forsøgt at få sat en stopper for bilkørslen, inden de nu siger helt fra for flere gæster.

De går hen til turisterne og fortæller dem om reglerne og gør opmærksom på, at det altså står skrevet flere steder, at man ikke må køre hele vejen ned til shelterne og parkere på græsset.

For eksempel står det tydeligt skrevet på den hjemmeside, man booker et shelter på, at bilkørsel til de to sheltere er strengt forbudt. Man skal parkere på den parkeringsplads, der er lige i nærheden og gå ad stien til fods.

Parret har endda sat et skilt op ved vejen, der forklarer reglerne sort på hvidt.

Men shelterbrugerne trodser alligevel reglerne og kører hen til første parket.

»Det her er både et opråb til de folk, der gerne vil sove i sheltere, men også en advarsel til de lodsejere, der gerne vil lægge jord til et shelter. Overnattende skal respektere, at man går inde i et privat område, hvor man altså skal overholde stedets regler.«

»Når jeg flere gange skal ned og lege politimand på det, så gider jeg simpelthen ikke. Vi har haft det i flere år, men nu er det slut.«

Det koster 30 kroner at leje et shelter som Michael og Inger Dissings via Naturturisme. 25 kroner af dem går til lodsejerne, mens de sidste par kroner går til Naturskolen Trente Mølle, der passer booking hjemmesiden.