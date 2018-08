Lørdag aften gjorde kæresteparret Kathrine Karlskov og Benny Mogensen et chokerende fund på Skanderborgvej i Esbjerg, da de gik en tur.

»Vores hund snusede til en, og da vi opdagede, hvad det var, fik vi da lidt et chok. Det var med blodrester på og hele svineriet. Vi fik den samlet op med noget bark, men så gik vi lige en meter og opdagede, at der lå kanyler spredt ud over det hele. I første omgang fandt vi nok omkring 15 stykker, som vi samlede op. Så gik vi hjem og afleverede vores hund og ringede til politiet. Men de tog os slet ikke alvorligt,« siger Kathrine Karlskov til JV.dk.

Dagen efter allierede parret sig med en række frivillige og to fra boligforeningsafdelingens bestyrelse. Sammen gik de på jagt efter kanylerne for at rydde op. De fandt over 100 brugte kanyler. Det var ikke kun på Skanderborgvej, men også på legepladsen, der tilhører børnehaven Lykkegårdsparken, at man fandt de brugte kanyler. Heldigvis er ingen kommet til skade, men flere forældre, der har børn i Lykkegårdsparken, valgte mandag at holde deres børn hjemme af frygt for, at de ville komme i kontakt med en brugt kanyle.

Kathrine Karlskov og Benny Mogensen var med til at finde over 100 kanyler. Foto: Kathrine Karlskov Vis mere Kathrine Karlskov og Benny Mogensen var med til at finde over 100 kanyler. Foto: Kathrine Karlskov

JV.dk har været i kontakt med Syd- og Sønderjyllands Politi, der oplyser, at man er blevet gjort opmærksom på et skænderi mellem en mandlig gæst og en kvindelig beboer på Lykkegårdsvej tidlig lørdag aften. Man formoder, at det er manden, der har kastet om sig med kanylerne. Men politiet, der har talt med folk i området om sagen, har ikke umiddelbart i sinde at gøre mere ved sagen:

Politikommissær Ole Hillerup oplyser, at der ikke er nogen indikationer på, at gerningsmanden havde en ond hensigt med sin handling. Han fortæller, at de i udgangspunktet kun ville stable en straffesag på benene, hvis man vidste, at kanylerne er smittet hiv eller leverbetændelse. Han gør opmærksom på, at det først og fremmest handler om holdningsarbejde.

Boligforeningen i området har ifølge JV.dk ellers tilbudt at betale for en dna-test i jagten på gerningsmanden, men det har politiet i første omgang afvist.