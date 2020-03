Ønsket om at få et barn ledte for fire år siden et dansk par til at indgå en aftale med en rugemor.

En aftale, der endte helt galt for det uvidende par, da rugemoren valgte at snyde dem og selv beholde de tvillinger, som hun fødte ni måneder senere. Alt dette kom sidste år frem i TV 2-dokumentaren 'Den falske rugemor'.

Tvillingerne har i nu tre år boet hos rugemoderen på Sjælland - på trods af, at parret, hvoraf manden er børnenes biologiske far, har kæmpet for at få forældremyndigheden.

Nu er de tre-årige tvillinger blevet akut tvangsfjernet fra rugemoren, og den biologiske far og hans hustru er blevet plejefamilie for børnene. Det oplyser parrets advokat Louise Traberg Smidt til TV2.

Ifølge TV 2 er tvangsfjernelsen sket på baggrund af en forældrekompetenceundersøgelse af rugemoren.

Parrets advokat oplyser samtidig til TV 2, at kommunen, hvor rugemoren bor, har vurderet, at børnenes trivsel, udvikling og sundhed var i fare hos rugemoderen.

»De (parret red.) er på ét punkt enormt glade over, at de nu kan få en relation til børnene. Men samtidig er de triste over, at det er på den her baggrund, at det sker. At det tyder på, at børnene ikke har haft det godt det sted, hvor de har været,« siger Louise Traberg Smidt til TV 2.

Ifølge Louise Traberg Smidt har børnene det godt, og hun oplyser, at børnene har leget og været glade. Dog er forældrene bekymrede for, hvor meget skade børnene har taget.

Det næste skridt for parret er ifølge TV2, at de vil søge om at få den fulde forældremyndighed over tvillingerne.

B.T. har været i kontakt med rugemoren, som skriver på SMS, at hun har det »hårdt« med situationen, men at sagen 'ikke er endeligt afgjort endnu.'

Rugemoren kontaktede i 2016 parret og tilbød sig som rugemor på en netportal for barnløse, og parret så muligheden for at få opfyldt deres drøm om at blive forældre.

Den drøm brast dog, da rugemoren gav parret besked om, at den fertilitetsbehandling, hun havde fået på Cypern, og som parret havde betalt omkring 100.000 kroner for, ikke havde båret frugt.

Det var dog som bekendt løgn, og kvinden fødte omkring 9 måneder senere tvillinger.

I TV2s dokumentar kom det desuden frem, at rugemoren havde tilbudt sig til flere par.

Det førte til at to forskellige par på samme tid har betalt op mod 100.000 kroner til rugemoren fertilitetsbehandling.

Sagen har vakt stor debat, fordi loven foreskriver, at det er den fødende kvinde, der betragtes som mor til børnene.