Der er mange måder, man kan fejre, at der er tikket seks millioner kroner ind på kontoen.

At spise wienerbrød er nok ikke førsteindskydelsen hos de fleste, men det var det for et ægtepar i tresserne fra Roskilde Kommune, som for nyligt vandt i Lotto.

»Vi gik rundt og rundt om os selv og kunne slet ikke finde ud af, hvad vi skulle gøre. Men da forhandleren endelig åbnede, fik vi da købt en spandauer og en tebirkes med hjem for at fejre det lidt,« siger parret til Danske Spil i en pressemeddelelse.

Her fremgår det også, at pengene faldt på et utroligt tørt sted, da parret havde sat huset til salg på grund af pengemangel.

Ægteparret fortæller, at manden opdagede den glædelige nyhed tidligt om morgen, hvorefter han gik ind og vækkede sin hustru.

»Han står op mellem fire og fem om morgenen, og det er alt for tidligt for mig. Så han plejer at lade mig sove videre. Men han var meget insisterende og sagde: 'Skat, vi har vundet. Vi har vundet!',« fortæller hustruen.

Hun var dog ikke umiddelbart overbevist om, at manden talte sandt.

»Til sidst nærmest trak han mig med ind i stuen, hvor vi så tjekkede kuponen på vores app. Og ganske rigtigt stod der, at vi havde vundet seks millioner kroner. Så kan det nok være, at mor her vågnede, lyder det fra kvinden,« som fortæller, at de gerne vil være anonyme.

Hun fortæller endvidere, at det var en yderst tårevædet affære at dele nyheden med deres døtre grundet parrets økonomiske situation:

»De vrælede nærmest om kap vores døtre og min mand. Vi har været igennem en hård tid med sygdom og økonomi, der ikke slog til. Efter vi blev pensionister, har vi måttet sande, at vi ikke længere har råd til at bo i vores elskede hus, hvor vi har boet i mange år,« siger hun og fortsætter:

»Et hus, hvor vores børn er vokset op, og hvor vi har så mange minder fra. Vi satte det faktisk til salg en uge før, vi vandt, hvilket var en virkelig, virkelig hård beslutning.«

Parret fortæller, at de har tænkt sig at dele pengene med familien, men at de - udover tebirkes og spandauer - har tænkt sig at bruge nogle af pengene på en ny vaskemaskine og tørretumbler.