Onsdag aften lagde Jensens Bøfhus i Holstebro restaurant til en vaskeægte runaway bride.

Et ægtepar fejrede deres bryllupsdag på bøfhuset på Brotorvet.

Men efter at have spist og drukket for 686 kroner, tog parret benene på nakken og løb fra regningen.

Det fortæller lokalpolitiet til Dagbladet Holstebro Struer.

Politiet beskriver ægteparret som af østafrikansk udseende.

Begge var mørke i huden og bliver anslået til at være mellem 33 og 38 år, skriver mediet.

Manden anslås at være mellem 170 og 180 centimeter høj og iført mørke joggingbukser og en jakke, der havde pels på kraven.

Kvinden beskrives som værende mellem 170 og 175 centimeter høj og dansktalende.

Det flygtende ægtepar er ikke de eneste, der har spist gratis på Jensens Bøfhus i Holstebro i denne uge.

Det er nemlig anden dag i træk, at restauranten oplever, at kunder løber fra regningen, skriver Dagbladet Holstebro Struer.

Tirsdag var det to kvinder, der tog godt for sig og opbyggede en regning på 930 kroner.

Også de tog benene på nakken og forsvandt uden at betale.