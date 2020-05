En 33-årig mand og en 37-årig kvinde står til en bøde på en million kroner.

Det skyldes, at de har bedraget banker, forfalsket lønsedler, snydt skat samt misbrugt andres personlige oplysninger. Det skriver Sjællandske Nyheder.

Parret er tiltalt for hele 15 forhold, når de skal i Retten i Næstved mandag.

De fleste forhold handler om uberettiget brug af andres NemID til at opnå lån for omkring 330.000 kroner.

Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Foto: Sarah Christine Nørgaard

Ifølge Sjællandske Nyheder har parret snydt siden 2016. Det hele er sket fra en adresse i Skælskør.

De har blandt andet snydt pengeinstitutioner som Basisbank, Ikano Bank og Santander Consumer Bank.

De forskellige banker lånte penge til den 33-årige mand. Han brug en andens persons oplysninger, og parret har derfor ingen intentioner haft om at betale pengene tilbage.

Når manden fik pengene ind på kontoen, overførte den 37-årige kvinde pengene til deres fælleskonto. Hun er derfor også tiltalt for hæleri.

Men snyderiet stopper ikke her. Parret er ligeledes tiltalt for at snyde med moms og skat.

Det skyldes eksempelvis, at manden et år satte sin indkomst meget lavere, end den var. Indkomsten satte han til 259.335 kroner for lavt.

Det betød, at han unddrog statskassen for hele 85.062 kroner.

Sjællandske Nyheder skriver afsluttende, at parret mangler at betale 490.000 kroner i moms.