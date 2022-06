Lyt til artiklen

Det er nok gået de færrestes næse forbi, at inflationsniveauet er historisk højt – og især fødevarer, brændstof, el og gas er steget i pris.

Men listen med prisstigninger fortsætter, og til den kan nu tilføjes bøger.

Ifølge Børsen skal man nemlig være forberedt på at skulle betale mere for bøger, end man hidtil har gjort.

Det skyldes, at forlagsbranchen i øjeblikket er hårdt ramt af rekordhøje produktionspriser.

Børsen har haft kontakt med to af Danmarks største forlag, henholdsvis Gyldendal og Politikens Forlag.

Hos sidstnævnte er man i øjeblikket vidne til en prisstigning på omkostningerne på mellem 30 og 35 procent. Og det har allerede nu påvirket priserne på deres udgivelser. For indtil videre er en række bøger blevet mellem 10 og 20 kroner dyrere.

Også hos Gyldendal er man i gang med at sætte priserne op.

Forlaget oplever nemlig, at deres produktionspriser er blevet mellem 25 og 30 procent dyrere siden sensommeren 2021.

Og det betyder, at Gyldendal i år kan forvente et driftsresultat på mellem 47 og 62 millioner kroner for 2022, hvor de tidligere ventede mellem 75 og 90 millioner kroner.

Prisstigningerne får de to forlag til at frygte, at forbrugerne i højere grad vil holde på pengene, hvis bøgerne bliver dyrere.

»Selvfølgelig betyder det noget, hvis priserne bliver ved med at stige voldsomt, for bøger er prisfølsomme. Men på den anden side har de store prisstigninger ikke ramt endnu,« siger Lene Juul, administrerende direktør hos Politikens Forlag, til Børsen.