På to måneder er der nu blevet konstateret 20 tilfælde af papegøjesyge hos mennesker i Danmark.

Normalt rammer sygdommen mellem 10 og 30 personer om året.

Det skriver TV 2.

Papegøjesyge kan hos mennesker give en luftvejsinfektion.

Sygdommen smitter fra dyr til mennesker.

Til TV 2 siger Søren Uldum, der er fagchef i Statens Serum Institut:

»Normalt har vi højst 30 tilfælde på et år, så det er lidt usædvanligt, og der er også det lidt anderledes i år, at der ved mange af tilfældene ikke er en klar smittekilde.«

Smitten kan komme fra blandt andet undulater, duer, høns og ænder.

Ifølge fagchefen spredes bakterien ofte ved, at fuglenes afføring bliver luftformig og derefter smitter ved indånding af partiklerne.

Papegøjesyge medfører oftest kun et mildt sygdomsforløb med ganske få influenzalignende symptomer. Derfor bliver den da også ofte slet ikke konstateret.

Hos SSI fremhæver man, at der ikke er nogen grund til at være bekymret, men man har bedt læger om at være opmærksomme på, om influenzalignende tilfælde kan være papegøjesyge.

For ikke at blive smittet med sygdommen, skal man blandt andet undgå at røre ved døde fugle og vaske hænder, hvis man har rørt ved for eksempel et foderbræt.