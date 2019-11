Miljøministeren vil sammen med sine tyske kolleger stoppe pantfrie dåser fra at blive smidt i naturen.

Stort set hver eneste dåse, som Danmarks Naturfredningsforening har fundet i naturen de seneste år, har været købt uden pant.

Det ønsker miljøminister Lea Wermelin (S) at gøre noget ved, og derfor vil hun tage kontakt til sine tyske kolleger for sammen at stoppe problemet.

Det skriver DR.

- Helt konkret vil jeg bede tyskerne om et møde, hvor vi kan få dåserne på dagsordenen og dermed sikre, at der reelt kommer en løsning, siger hun ifølge DR.

Problemets omfang er slet ikke så småt, som man måske kunne tro.

I de lidt mere end ti år, som Danmarks Naturfredningsforening årligt har samlet affald ind, er der fundet mere end halvanden million dåser i naturen.

Samtidig har ni ud af ti af dem været pantfrie. Det vil sige, at ejeren af dåsen ikke har betalt pant for den og på den måde heller ikke får tilbagebetalt penge, når dåsen returneres i en butik.

Problemet med pantfrie dåser er langtfra nyt, og for fire år siden underskrev både Danmark og Tyskland faktisk en aftale, der skulle sikre indførelsen af et fælles pantsystem for dåserne i grænsehandlen.

Men selv om det i aftalen hed, at pantsystemet skulle blive indført i 2018, så er det endnu ikke sket.

Miljøministeren vil derfor forsøge at bringe aftalen på bordet igen.

- Pantaftalen, som vi indgik sidst, vi sad i regering, har fået lov at ligge.

- Den tidligere regering fik ikke gjort noget ved problemet, og derfor er vi nu nødt til at tage fat i den dialog med tyskerne igen, så vi reelt kan komme fremad banen og sikre, at dåserne ikke havner i naturen, siger hun til DR.

Hun bemærker, at en anden løsning kan være, at der bare kommer tysk pant på de tyske dåser.

Det er således kun ved den dansk-tyske grænse, at der ikke er pant på dåser i Tyskland. I resten af landet betaler kunderne pant.

/ritzau/