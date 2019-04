Arkitekttegnet pandabolig bliver officielt indviet onsdag aften i Zoologisk Have i København.

Mange års planlægning og arbejde bærer frugt, når pandaanlægget i Københavns Zoologiske Have bliver indviet onsdag aften.

De inviterede gæster til gallaåbningen tæller blandt andre dronning Margrethe og havens nye protektor, kronprinsesse Mary.

Pandaernes nye hjem er designet af Bjarke Ingels Group. Det måler omkring 1300 kvadratmeter og har kostet 160 millioner kroner at opføre.

De to pandaer er et lån fra Kina. De skal bo i Danmark de næste 15 år. Bjørnene tilhører stadig Kina, og det samme gør de unger, de måske får i fremtiden.

I perioden skal Danmark betale en million amerikanske dollar i pandaleje om året. For hele perioden svarer det til i alt 100 millioner kroner. Derudover kommer der omkostninger til driften og pasningen af pandaerne.

Det diplomatiske arbejde for at få pandaerne til Danmark går mange år tilbage, men det første spadestik til pandahjemmet blev taget i 2017.

Det var tidligere leder af det danske konsulat i Chongqing i Kina Hans Halskov, der i 2010 fik idéen til, at et pandapar skulle til Danmark.

Ikke længe efter mødtes ledelsen i Zoologisk Have i København for første gang med ledelsen af Chengdu Panda Base i Kina for at drøfte idéen.

