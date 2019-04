Et arkitekttegnet pandahjem er officielt blevet indviet onsdag aften i Zoologisk Have i København.

Mange års planlægning og arbejde bærer frugt, da pandaanlægget i Københavns Zoologiske Have officielt bliver indviet onsdag aften.

De inviterede gæster til gallaåbningen tæller blandt andre dronning Margrethe og havens nye protektor, kronprinsesse Mary.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der er til topmøde i Bruxelles onsdag aften, var på besøg ved anlægget allerede mandag.

Pandaernes nye hjem er designet af Bjarke Ingels Group. Det måler omkring 1300 kvadratmeter og har kostet 160 millioner kroner at opføre.

Anlægget er formet som en stor yin-yang-figur, der er sort og hvid ligesom pandaerne.

Der er arbejdet med to forskellige skovtyper - tågeskov og bambusskov - der ligger på hver sin bakke i anlægget.

De to pandaer er udlejet fra Kina og skal bo i Danmark i 15 år. Bjørnene tilhører stadig Kina, og det samme gør de unger, de måske får i fremtiden.

I perioden skal Danmark betale en million amerikanske dollar i pandaleje om året. For hele perioden svarer det til i alt 100 millioner kroner. Derudover kommer der omkostninger til driften og pasningen af pandaerne.

Det diplomatiske arbejde for at få pandaerne til Danmark går mange år tilbage, men det første spadestik til pandahjemmet blev taget i 2017.

Det var tidligere leder af det danske konsulat i Chongqing i Kina Hans Halskov, der i 2010 fik idéen til, at et pandapar skulle til Danmark.

Ikke længe efter mødtes ledelsen i Zoologisk Have i København for første gang med ledelsen af Chengdu Panda Base i Kina for at drøfte idéen.

Ud over de særligt indviede gæster til åbningen har også flere demonstranter fra Støttekomitéen for Tibet opholdt sig i området omkring haven.

Ifølge komitéformand Anders Højmark Andersen er omkring 100 demonstranter mødt op ved hovedindgangen, hvoraf 10 er klædt ud som pandaer.

Da de to kinesiske pandaer ankom med fly til København torsdag i sidste uge, holdt de også en demonstration. Den fandt sted ved Københavns Lufthavn. Ifølge flere medier var fremmødet dog sparsomt.

- Vi mener, at pandaerne kun kommer til Danmark, fordi vi har afskrevet vores egne grænser i ønsket om at tilfredsstille kineserne, sagde komitéformand Anders Højmark Andersen i den forbindelse til Ritzau.

Komitéen mener, at Danmark med modtagelsen af de kinesiske pandaer bøjer sig for Kina, der ifølge komitéen konsekvent krænker menneskerettighederne for folk i Tibet.

Danmark er det 19. land, der har fået lov til at låne pandaer fra Kina.

