Rasmus Paludan, stifter af partiet Stram Kurs, vil blive anholdt af svensk politi, hvis han rejser til Sverige.

Det erfarer det svenske dagblad Aftonbladet, hvilket Paludan bekræfter over for B.T.

Aftonbladet skriver, at Paludan er blevet anholdt in absentia, men hverken det svenske politi eller anklagemyndighed har bekræftet oplysningerne.

Paludan er blevet efterforsket for hetz mod en befolkningsgruppe, forulemping og den sidste handler om forgribelse mod tjenestemand.

Stiferen af Stram Kurs blev kaldt til afhøring i Sverige, men på grund af sikkerhedstruslen ville Paludan ikke rejse til Sverige.

»Jeg har ikke hørt fra det svenske politi siden den 3. marts, men jeg har tilbudt svensk politi, at de kan afhøre mig telefonisk,« siger han til B.T.

Den ene anklage går på forgribelse mod tjenestemænd, og selvom Paludan ikke har kendskab til detaljerne i anklagen, så har han regnet sig frem til, hvilken episode, der er tale om.

» Det drejer sig om, at jeg annoncerede, efter man havde nægtet mig forskellige steder i Göteborg, at jeg ville demonstrere på en vej i forstaden Lindome. Jeg blev efterfølgende gjort opmærksom på, af en journalist, at på vejen boede der en højtstående politichef på vejen.«

Demonstrationen blev ikke til noget, men selv fortæller Paludan, at han ikke var bekendt med, at politichefen boede på vejen.

Paludan fortæller, at han ikke har nogen planer om at rejse til Sverige.

Opdateres