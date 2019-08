Selvom valgkampen er slut for lang tid siden, så formår Rasmus Paludan alligevel at tiltrække sig opmærksomhed med sine markante holdninger.

Seneste tilfælde er i forbindelse med Stram Kurs-lederens almindelige job som advokat, hvor han fik en vagt smidt ud.

Rasmus Paludan var tirsdag formiddag i Retten i Sønderborg, hvor han som forsvarsadvokat skulle repræsentere en mand fra Sønderjylland, som er anklaget for racistiske ytringer på Facebook og avisers debattråde.

Det var det i den forbindelse, at den omdiskuterede politiker fik ekstra opmærksomhed, skriver JydskeVestkysten.

Der var nemlig en sorthåret vagt med sort fuldskæg, som var sat ind i retslokalet.

»Det er en chikanøs behandling af min klient og mig, at man sætter en muslimsk udseende vagt ind til denne sag,« sagde han ifølge det jyske medie.

Derfor krævede Rasmus Paludan at tale med administrationschefen fra Retten i Sønderborg, Henning Nørager Larsen.

Dommeren besluttede i sidste ende at sende vagten ud.

Henning Nørager Larsen sagde efterfølgende til Paludan, at vagten var derinde for at beskytte personalet.

Han forklarede også, at vagten var dansk statsborger, men alligevel ønskede Paludan at klage over det.

Stram Kurs-frontfiguren påpegede, at han i forvejen konstant er omringet af betjente fra PET, så der var ingen grund til at bringe en ekstra vagt ind.