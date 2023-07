»Der er da masser af andre metoder. Og det er jo også derfor, at det bliver spiralen uden ende, for selvfølgelig vil modreaktionen fra islamkritikere bare være at finde noget andet.«

Sådan lyder det fra stifteren af Stram Kurs Rasmus Paludan, efter søndagens udmelding om, at regeringen vil indføre et lovindgreb mod koranafbrændinger.

Men når udenrigsordførerne mandag formiddag mødes med udenrigsministeren til møde om afbrændingerne, kommer Lars Løkke Rasmussen ikke til at præsentere et konkret lovindgreb, fortæller han til TV 2.

Og ifølge Rasmus Paludan, der selv har brændt koraner af flere gange i år, så vil et forbud åbne op for andre muligheder end at brænde Koranen af.

»Man kan for eksempel udstille forskellige tegninger af Mohammed, som bliver hånet på forskellige måder. Det er jo muligheder. Man kan søle Koranen i blod. Hvis det er sådan, at man slet ikke må krænke Koranen, så kan man jo finde et andet symbol på islam og nedgøre det i stedet for,« siger Rasmus Paludan.

Rasmus Paludan, når udenrigsministeren fortæller, at afbrændingerne kan have store sikkerhedsmæssige konsekvenser samt konsekvenser for danske interesser, burde du så ikke følge udmeldingen?

»Det er en meget, meget større sikkerhedsrisiko for Danmark, at vi går ned i sandet og underkaster os muslimske lande. For det er da for alvor noget, der er farligt for os, at vi går ind på den vej, og at vi bid for bid hiver vores frihedsrettigheder væk,« siger Paludan og tilføjer:

»Der er nogle ting, som man ikke kan gå på kompromis med, og det er blandt andet ytringsfriheden, vores grundlæggende frihedsrettigheder og vores demokrati i Danmark. Der er ikke en middelvej, hvor vi kan mødes halvvejs.«

