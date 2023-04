Lyt til artiklen

»Hvis man tror, at man kan nedbryde demokratiet med terror, så må man dræbe os alle.«

Sådan lyder det fra Rasmus Paludan efter fem personer tirsdag morgen blev anholdt og mistænkt for planlægning af terror. Ifølge det svenske sikkerhedspoliti Säpo, så er sagen en af flere sager, som politiet »har arbejdet på efter de protester, der blev rettet mod Sverige i forbindelse med den højprofilerede afbrænding af Koranen i januar, og hvor der er internationale opfordringer til angreb.«

Spørger man manden bag koranafbrændingen Rasmus Paludan om, hvilke tanker han har gjort sig i forhold til, at det nu ikke kun er ham, der står i skudlinjen, men at der nu også er en trussel over for civile mennesker, så er svaret klart.

»Jeg vil gerne have, at europæiske folk vågner, så de har en chance for at forstå, hvad det er, der er ved at ske i Europa. Det er jo sådan, at vi kan ikke acceptere, at man ved terrorisme prøver at begrænse vores demokrati. Og hvis terrorister tror, at de ved at dræbe nogen af os kan stoppe demokratiet, så må de tro om, for så bliver de nødt til at dræbe os alle sammen.«

Men hvordan har du det med, at det potentielt nu kan gå ud over andre mennesker?

»Dem, der har ansvaret for at ofre for terrorangreb, er de terrorister, der begår terrorangreb. Men jeg har det jo sådan, at man vælger jo, når man bor i et demokrati, at det er noget, der er værd at kæmpe for. Og så risikerer man selvfølgelig at blive dræbt, fordi vi lever i et demokrati, fordi nogen ikke kan lide det.«

Nu siger du, at der er jo den risiko, at man kan blive dræbt, men der har jo hele tiden været den her trussel over for dig. Men hvordan har du det med, at man lige pludselig står, og det er ikke dig, der går ud over, men også helt normale, civile mennesker?

»Altså i 2015, der var der et terrorangreb i Danmark, og der var der to, som var civile personer, som blev dræbt uden, at de havde valgt det. Og det var længe før, at jeg blev politisk aktiv, så det er ikke noget nyt, at civile personer kan blive dræbt i terrorangreb begået af muslimer. Det skete sådan set længe før, at jeg blev politisk aktiv.«

Så du har ikke gjort dig flere tanker om det i forhold til, hvordan …

»Jo, altså jeg har gjort mig den tanke, at det er et absurd synspunkt, at man som borgere i Danmark skulle ændre sine ytringer politisk, fordi terrorister ville gå terrorangreb. Og jeg håber, at hvis du spørger andre politikere i Danmark, så vil det give dig præcis det samme svar. At selvfølgelig kan man ikke ændre et komma på sine politiske manifestationer, fordi terrorister synes noget andet.«

Det lyder som om, det du siger, det må koste, hvad det vil?

»Ja, de må dræbe os alle sammen. Og jeg tror, at de fleste danske demokrater vil svare det samme.«