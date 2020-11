Stram Kurs' formand, Rasmus Paludan, har købt den gamle friskole i Rødding ved Salling, hvor han vil starte et trossamfund. Købsaftalen er skrevet under, så det er et spørgsmål om tid, før partiformanden rykker ind på friskolen.

Rasmus Paludan selv mener, at han vil bidrage med en masse, når han får trossamfundet, der skal hedde, Sankt Jakob Maurerdræberens Kirke, op at køre.

Og det er ingen mindre end Rasmus Paludan selv, der skal være ærkebiskop.

»Vi vil rigtig gerne holde gudstjenester og kurser i sand kristendom, som Folkekirken har forladt, fordi Folkekirken tilbeder islam. Så det vil vi rigtig gerne bruge tid på med vores sognebørn der,« siger Rasmus Paludan.

Nyheden om det nye trossamfund har virkelig fået folk i byen til at tale om andet end corona, fortæller Inge Boue Nielsen til TV Midt Vest, som selv mødte Paludan, da han var inde i hendes slagterforretning for at købe et par frikadeller.

Nyheden vækker dog ikke begejstring ved Inge Boue Nielsen eller byens andre borgere.

»Jeg kan ikke lige se, hvad han skulle kunne bidrage med. Det, som borgerne i byen er nervøse for, er, om det kan trække noget ballade af en slags med sig,« siger formanden for byens udviklingsråd, Finn D. Andersen.

At Paludan som sådan ikke er velkommen i byen, rør dog ikke partiformanden, der føler, han er velkommen alle steder.