Rasmus Paludan, formanden for partiet Stram Kurs, havde varslet en demonstration i Bagsværd tirsdag eftermiddag kl. 17.10.

Den er nu aflyst af Københavns Vestegns Politi.

»På baggrund af nye efterretninger har Københavns Vestegns Politi følt sit nødsaget til at forbyde afholdelsen af Rasmus Paludans demonstrationer i Bagsværd,« fortæller pressevagten fra politikredsen til B.T.

Forbuddet mod demonstrationer i politikredsen gælder det næste døgn, skriver kredsen på Twitter:

Opdateres...